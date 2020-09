1 Sul profilo Instagram della tronista Sophie Codegoni spunta una foto che crea del mistero. Alcuni utenti notano qualcosa. È davvero lei?

Continuano le polemiche intorno al nome di Sophie Codegoni, giovane sbarcata a Uomini e Donne. Non si placano specie dopo il mistero della foto spuntata su Instagram in queste ore e che risale a qualche anno fa. Alcuni utenti del web, come approfondiremo nelle prossime righe, hanno notato qualcosa di strano e si sono chiesti se la persona in questione sia davvero lei.

Nei giorni scorsi, poco dopo la sua presentazione, è balzata fuori più di una contestazione sul suo conto. A partire dalla questione età. Lei ha infatti dichiarato di avere 18 anni, ma alcuni sono convinti non sia esattamente così. Ma non solo. La nuova tronista è stata criticata per i numerosi interventi chirurgici fatti (qui vi mostriamo le foto del prima e dopo). L’opinione pubblica si è totalmente divisa e sicuramente il tutto farà a lungo parlare i telespettatori. Ma ora che è successo invece?

Come dicevamo la pagina Very Inutil People, sempre molto attenta a scovare stranezze del web, ha notato come la foto pubblicata da Sophie Codegoni, in realtà l’abbiamo già vista in un altro profilo. Lo scatto sottostante della tronista di Uomini e Donne ha come data di pubblicazione il 27 maggio 2018.

Fin qui non ci vediamo nulla di strano, se non fosse che proprio il portale, attraverso delle segnalazioni, ha notato che in realtà la foto in realtà appartenga al profilo sottostante che appartiene ad una modella e influencer. L’immagine infatti, come potrete ben vedere, risale al 10 giugno 2017. Dunque c’è un anno di distanza dalla foto postata poi da Sophie Codegoni…

Sebbene nella prima foto sia stato rimosso il tatuaggio e tagliata la foto, possiamo dire che lo scatto è praticamente identico. Intorno a Sophie Codegoni ovviamente è stato sollevato un polverone niente male. Tanti utenti, infatti, si son riversati sul suo profilo e hanno chiesto lei spiegazioni.

Chiarirà mai il mistero della foto? Continua…