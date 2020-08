1 Piovono già alcune critiche sulla nuova tronista di Uomini e donne, Sophie Codegoni. Il motivo? Troppi interventi chirurgici. Ecco le foto prima e dopo.

Non è ancora iniziata la messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne che già sono iniziate le polemiche. Protagonista di queste è la nuova e giovanissima tronista del programma di Maria De Filippi: Sophie Codegoni. 18 anni, bionda, occhi azzurra e bellissima, ve l’abbiamo già presentata e vi abbiamo informato che è legata a Chiara Ferragni. La ragazza, infatti, è modella dello showroom milanese della famosissima influencer.

Lei si è descritta come una ragazza con la testa sulle spalle, che ha fatto tante esperienze nonostante la giovane età e che è legatissima ai suoi genitori. In amore ha avuto una delusione di un certo peso, poiché è stata tradita e adesso non riesce a fidarsi degli uomini. Ma a Uomini e donne spera di trovare il ragazzo della vita.

Come detto, dopo le anticipazioni delle registrazioni delle prime due puntate delle show, abbiamo finalmente un nome e un volto. Ed è proprio il suo volto ad aver acceso un dibattito sul web. Gli utenti più attenti hanno infatti notato che la ragazza si è già sottoposta a degli interventi chirurgici, nonostante sia giovanissima. E il sito XOXO Social Gossip ha indagato trovando delle vecchie foto e le ha messe a confronto. Ecco le foto prima e dopo i presunti interventi chirurgici:

Notiamo che Sophie Codegoni si è rifatta sicuramente le labbra e forse anche il naso. Ma su questo ultimo punto non possiamo dirlo con certezza poiché il trucco e alcune posizioni nelle foto possono modificare i connotati.

Sul suo profilo Instagram non ci sono foto vecchie in cui si vede bene il volto, ma in una foto col padre risalente al 2014 si nota effettivamente che le labbra erano sottili.

Alcuni sul web hanno storto un po’ il naso per questi interventi chirurgici su un volto giovanissimo che in generale non ne avrebbe bisogno. Ma noi non siamo nessuno per giudicare le scelte estetiche e non di una ragazza che probabilmente si preferiva in un certo modo.

E c’è un altro intervento chirurgico a Uomini e donne che ha destato ancora più sorpresa e ha accesso la polemica: quello di Gemma Galgani.

Ecco cosa è successo…