1 La sostituta di Rosalinda è Sophie Codegoni

Rosalinda Cannavò è entrata, come ben sappiamo, nel cast ufficiale di Tale e Quale Show. La trasmissione andrà in onda a partire dal 30 settembre su Rai 1 per alcune settimane. Essendo impegnata in questa nuova avventura dovrà prepararsi di volta in volta, con costanza e dedizione, alle numerose imitazioni che le verranno proposte. Per tale ragione non potrà far fronte al lavoro che la tiene occupata nel resto dell’anno. Ecco perché è stata scelta una sostituta.

Stando alle indiscrezioni riportate da Deianira Marzano, sembra che a sostituire Rosalinda Cannavò come presentatrice di Casa Chi sarà Sophie Codegoni. Al momento si tratta solamente di indiscrezioni. Non sappiamo se ciò accadrà sul serio, solo il tempo ce lo dirà. Vi terremo informati non appena e sapremo di più. Fatto sta che se così fosse questo sarebbe un ulteriore impegno per la Codegoni, la quale sarà già occupata anche nel ruolo di Bonas ad Avanti un altro. In merito a questa opportunità ha affermato:

Io ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso. In primis l’ho detto ad Ale (Alessandro Basciano, ndr). Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva.

Sophie Codegoni ha anche voluto ringraziare Signorini per averle dato l’opportunità di partecipare al GF Vip:

Ringrazio infinitamente Alfonso Signorini per avermi scelta per il GF Vip. Ci siamo sentiti e l’ho ringraziato anche al telefono. Devo molto al reality. Un’esperienza che mi è servita anche fuori per eliminare le mele marce che avevo intorno. Detto ciò, sono pronta a lavorare. Sognare non è reato. E io sogno, partendo dal basso, di condurre un giorno un programma mio. Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere. Da Paolo, beh… lui è un maestro per la tv italiana. Posso soltanto stare in silenzio e apprendere ogni singola parola.

