1 Sophie Codegoni al GF Vip: è ufficiale

Continuano a trapelare indiscrezioni e curiosità sui concorrenti della prossima edizione, la sesta, del GF Vip. Stavolta, però, a parlare è stato Alfonso Signorini che ha ufficializzato Sophie Codegoni come seconda concorrente del longevo reality show di Canale 5.

Attraverso il settimanale Chi il direttore ha fatto sapere che l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni sarà tra i protagonisti del programma e si farà conoscere dal pubblico sotto una luce diversa. La stessa ha rilasciato le prime dichiarazioni e si è detta entusiasta di questa nuova avventura televisiva:

“Non vedo l’ora di entrare in Casa, con gli uomini sono sfigata ma se là trovo l’amore lo prendo al volo”, ha raccontato, come raccolto da Biccy. C’è da dire che da diverso tempo si vociferava la sua presenza, ma ora ne abbiamo assoluta certezza. Sempre alla rivista Sophie Codegoni ha spiegato cosa le mancherà di più durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia:

“Mio fratello Riccardo di 8 anni è mio bambino, è come un figlio per me. E sarà la cosa che mi mancherà di più. Ho dovuto tenerglielo nascosto per un mese perché ha la lingua lunga, ma sarà contentissimo”.

Ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne in esclusiva a Chi. Sophie Codegoni, però, non è l’unica donna già confermata nel cast del GF Vip. Proprio nei giorni scorsi, infatti, è stata annunciata anche la presenza di Katia Ricciarelli. Andiamo a rivedere la notizia che la riguarda…