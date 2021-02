Chi è Sophie Codegoni? Età, lavoro e Instagram della tronista di Uomini e donne

Conosciamo meglio chi è Sophie Codegoni, nuova tronista di Uomini e donne per la stagione 2020/2021: età, biografia, lavoro, famiglia, il rapporto con Chiara Ferragni, vita privata, Instagram e tutte le news.

Chi è Sophie Codegoni

Nome e Cognome: Sophie Ginevra Codegoni

Data di nascita: dicembre 2000 (non conosciamo ancora il giorno)

Luogo di Nascita: Riccione

Età: 20 anni

Altezza: 1,71 m

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: modella

Famiglia: i genitori sono separati e a un buonissimo rapporto con entrambi

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi, i più visibili sono quello sulla spalla, la scritta e l’occhio egizio

Profilo Instagram: @sophie.codegoni

Sophie Codegoni età e biografia

Conosciamo meglio chi è Sophie Codegoni, nuova tronista a Uomini e donne per la stagione 2020/2021 accanto a Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Jessica Antonini, attraverso la sua biografia.

Sophie è nata a Riccione a dicembre del 2000 (non conosciamo ancora il giorno preciso), quindi ha 20 anni. La sua età non è ben chiara, poiché la redazione di Uomini e donne dichiara che lei abbia 18 anni.

Però la giovane sui social dice di essere nata nel 2000. Oggi Sophie abita a Milano, dove anche lavora.

Vita privata

I suoi genitori sono separati, ma ha un buonissimo rapporto con entrambi. La madre, che si chiama Valeria, vive a Varese e con lei ha un rapporto di complicità e amicizia.

Il padre, Stefano, vive a Milano ed è proprietario di uno dei locali più in voga di Corso Como nel capoluogo lombardo. Con lui il rapporto è meno stretto, ma fanno sempre tanti viaggi insieme, poiché lo considera il suo compagno di viaggi ideale.

Non sappiamo cosa abbia studiato alle scuole superiori, ma lei ha detto che ha dato un dispiacere alla madre perdendo un anno di scuola. Infatti adesso vorrebbe iscriversi all’università.

Si definisce una ragazza che, nonostante la giovane età, ha avuto già molte esperienze nella vita e quindi sa ciò che vuole. Infatti ha ben chiaro quello che vuole fare nel futuro.

Sophie Codegoni lavora per Chiara Ferragni

Che lavoro fa Sophie Codegoni? La nuova tronista di Uomini e donne è modella, ma soprattutto lavora per Chiara Ferragni, l’influencer più famosa a livello internazionale. La giovane, infatti, lavora nello showroom di Milano di Chiara ed è molto apprezzata.

Nonostante questo lavoro sia un bel trampolino, Sophie ha altre idee per il futuro. Infatti il suo sogno lavorativo non è quello di continuare a fare la modella, ma di lavorare nello studio dentistico di famiglia.

Il lavoro di modella ha quindi portato Sophie Codegoni ad essere già un po’ famosa ed è per questo che è già al centro di una piccola polemica. Alcuni utenti sul web avrebbero notato che la ragazza, nonostante sia giovanissima, si sia già sottoposta a qualche ritocco estetico. Per la precisione si sarebbe rifatta le labbra, rendendole molto più carnose.

Sophie Codegoni a Uomini e donne

Come detto, Sophie Codegoni è la nuova tronista di Uomini e donne per la stagione 2020/2021. Ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi per trovare il ragazzo giusto, quello con cui costruire un futuro concreto e stabile e che sia anche in grado di regalarle emozioni forti e sincere.

In passato ha avuto una sola storia durata circa sei mesi, ma non sappiamo con chi. Purtroppo però la relazione è finita perché lei è stata tradita. E per questo motivo adesso fatica a fidarsi degli uomini. Ma comunque non vuole arrendersi, crede ancora nell’amore e che comunque ci siano persone buone e sincere.

Al momento non ci sono altre informazioni circa le sue emozioni e speranze nel sedersi sul trono del noto programma. Ma dalle anticipazioni del 19 settembre 2020 è giunta la notizia che Sophie ha eliminato tutti i suoi corteggiatori. Tra questi, anche Ludovico Ciotti che ha lanciato una frecciatina alla tronista e accusato la redazione di Uomini e Donne.

Piano piano ha iniziato a selezionare e fare una scrematura di alcuni corteggiatori, tra questi vi è Matteo Ranieri (che lei non aveva notato), ma si è incuriosita dopo un intervento di Armando. Da qui ha preso il via la conoscenza tra i due. Lei l’ha trovato come un ragazzo molto a modo, che potesse rientrare nei suoi canoni estetici e caratteriali.

Ad un certo punto del percorso si è aggiunto anche Antonio e, in seguito, Giorgio. Si sono mischiate così le carte. Un atteggiamento di Antonio l’ha portata ad eliminarlo, poiché delusa da lui. È rimasta così con Matteo e Giorgio e li ha baciati entrambi, sebbene ci siano stati dei dissidi, per poi chiarire. Siamo giunti poi alla scelta, dove Sophie ha voluto approfondire la sua conoscenza con Ranieri.

Dove seguire Sophie Codegoni: Instagram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio chi è Sophie Codegoni, come può essere seguita sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che vanta già oltre 19 mila follower. Questo numero è ovviamente dovuto al suo lavoro di modella per Chiara Ferragni, ma è in continuo aumento e aumenterà ancora di più con il suo ruolo di tronista.

Nella pagina troviamo tantissime foto di servizi fotografici e anche qualche selfie. A parte alcuni scatti in cui si vede poco il viso, non esistono foto di anni precedenti al suo lavoro di modella.

Dalle stories che mette vediamo anche qualcosa della sua vita privata fatta di famiglia, amici e viaggi. Alcuni utenti, però, hanno notato qualcosa di strano sulle foto di Sophie (I dettagli qui)

