1 La proposta di matrimonio a Sophie Codegoni

Sophie Codegoni in questi giorni è finita, insieme al suo fidanzato Alessandro Basciano, al centro del gossip dopo la loro apparizione sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Mentre hanno posato davanti ai fotografi, infatti, l’influencer ha ricevuto un prezioso anello e una proposta di fidanzamento da parte della sua dolce metà. Se ad alcuni questo magico momento ha commosso, altri l’hanno trovato fuori luogo e non sono mancate le polemiche.

Dopo le tante lamentele da parte di una fetta di pubblico, Sophie Codegoni ha deciso di intervenire e per farlo ha affidato le sue parole al settimanale Chi. L’ex gieffina ha fatto sapere di non trovarsi per nulla d’accordo con quanto si dice e ha spiegato nel dettaglio cosa è successo davvero quel giorno e quanto lei e Alessandro avessero sognato questo momento:

«Io e Ale abbiamo scherzato spesso sull’anello, perché lui, già nella Casa, diceva che me ne avrebbe regalato uno per dare un significato profondo al nostro amore», ha ricordato Sophie Codegoni pensando agli inizi della loro frequentazione nel reality. «Ma poi l’anello non arrivava, e mi diceva: “Te lo darò quando sarò sicuro che vorrai stare con me per sempre“. Considerando la sua diffidenza, pensavo che ci sarebbero voluti anni. Non pensavo che potesse farlo lì».

Ha fatto presente Sophie Codegoni. Oltretutto nel corso dell’intervista ha fatto sapere di aver provato non poca ansia nel dover calcare il red carpet ed è rimasta sorpresa nel vedere Alessandro inginocchiarsi davanti a lei per la proposta. Lei era convinta fosse caduto o che, magari, volesse fare una foto artistica. Quando poi ha visto l’anello ha compreso si trattasse di una promessa d’amore. Ed è lì che non è riuscita a trattenere la commozione

Dunque con queste parole Sophie Codegoni ha precisato che Alessandro Basciano l’ha rassicurata, sottolineando come quel gesto sia stato fatto solo ed esclusivamente per sorprenderla e per farle vivere un momento unico e indimenticabile. Oltretutto l’ha invitata a non preoccuparsi troppo dell’opinione altrui.

Sempre nella medesima intervista, Sophie Codegoni ha parlato anche del prossimo progetto che la vedrà protagonista. E non si tratta del suo impiego come Bonas ad Avanti Un Altro…