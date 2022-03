“Lo so che ci stai provando con lui”: Sophie rivela cosa è successo in camerino tra Alessandro e Clarissa

1 Alessandro Basciano ci ha provato con Clarissa Selassié?

Secondo alcune parole di Sophie Codegoni, la principessa Clarissa Selassié ci avrebbe provato col suo fidanzato Alessandro Basciano. Quando? Durante una diretta del Grande Fratello Vip. E ci sarebbe un retroscena riguardo una scambio di battute dietro le quinte del reality.

In un articolo del settimanale Chi si parla di alcuni atteggiamenti che Clarissa terrebbe durante le puntate del GF. Nel magazine, come riportato dal sito Isa e Chia, si legge infatti:

“Tornando ai camerini, Clarissa Selassié si cambia tre o quattro volte, passa dal pantalone maschile con body candido, all’abitino corto: alla fine sceglie una sorta di abito da sposa. Trasparentissimo, però. Mentre entra nel camerino posa per una foto con Alessandro Basciano.”

A questo punto pare che la stessa Codegoni sia intervenuta dicendo alla principessa: “So che ci stai provando con lui.” E la Selassié avrebbe risposo: “Tanto fra poco tornerai single, vuoi il mio numero?”.

Semplice battuta, magari solo poco carina? A Sophie Codegoni, in ogni caso, non è piaciuta per niente. E proprio al magazine ha detto: “Poi però la stessa Clarissa mi scrive: ‘Mi manchi, come stai?’ Mah…”.

Ma c’è un’altra delle sorelle Selassié che ha detto qualcosa su Sophie e Alessandro…