NEWS

Debora Parigi | 22 Aprile 2023

Quando partorirà Sophie Codegoni? L’ex vippona svela la data esatta

Alla fine di novembre dello scorso anno Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano annunciato, sorprendendo tutti, di aspettare un figlio. Tanta era stata la gioia dei futuri genitori e dei fan della coppia che nei mesi hanno mostrato la crescita di questa pancia che adesso è ormai un pancione.

All’inizio di dicembre furono anche ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e qui scoprirono il sesso del nascituro: una femmina. Tra l’altro pochi giorni dopo Alfonso Signorini fece una piccola gaffe durante una puntata del Grande Fratello Vip e rivelò come avrebbero chiamato la bambina: cioè Celine. Questo nome è stato poi confermato da Sophie e Alessandro.

Ma quando nascerà Celine Basciano? A rivelare la data esatta del parto sembra essere proprio la futura mamma. Come ha riportato il sito Gossip e TV, Sophie Codegoni ieri ha messo nelle storie del suo profilo Instagram un video in cui ha mostrato il suo pancione sempre più grande e che adesso è proprio alla fine della gravidanza. Ad accompagnare la storia, c’era una didascalia con scritto “-24”. Facendo due calcoli, questo fa pensare che manchino solo 24 giorni al parto.

Ciò significa che la piccola Celine Basciano nascerà lunedì15 maggio. Si tratta della primogenita per Sophie, mentre per Alessandro è il secondo figlio. Lui, infatti, è già padre di un bambino di nome Nicolò che ha 6 anni e che è nato dalla relazione con l’ex compagna Clementina Deriu. Intanto Sophie, come detto, racconta ai suoi follower quanto la sua pancia sia cresciuta ed “esplosa” in poco tempo. Negli ultimi tempi, infatti, è accaduto un grande cambiamento in fatto di dimensione del ventre, come è normale che sia.