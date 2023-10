Spettacolo

Il ricordo di Angelina

Oggi Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio uno dei fenomeni musicali del momento: Angelina Mango! La cantante uscita vincitrice dalla scorsa edizione di Amici per la categoria canto è tornata a Verissimo. Nel corso dell’intervista l’artista ha avuto modo di raccontarsi tra musica e vita privata.

Angelina si è detta molto fiera ed emozionata per il successo ottenuto in così poco tempo. Con determinazione si sta dando da fare per continuare a ottenere importanti risultati, senza dimenticare di restare però con i piedi per terra. Per tale ragione la giovane artista si dice grata alla sua famiglia. In particolar modo ha parlato dei suoi genitori.

Mamma Laura Valente e papà Pino Mango sono sempre stati i suoi punti di riferimento nella musica così come nella quotidianità. Di suo padre, scomparso nel 2014, ne resta un ricordo commosso da parte di Angelina che oggi a Verissimo ha parlato di lui:

“Papà mi ha lasciato la gentilezza, sicuramente”, ha detto con gli occhi lucidi e la voce piena d’emozione. “Il duro lavoro e la responsabilità di avere un talento che non basta a sé stesso e va coltivato, accompagnato e sviluppato. Ecco questo”.

Angelina Mango ha parlato in generale anche della sua famiglia e del legame speciale: “La mia famiglia è sempre il mio punto di riferimento. Mia madre e mio padre sono come le mie gambe. Ci supportiamo a vicenda, anche se quest’estate causa impegni ci siamo visti poco. So che anche quando sono lontani mi seguono e dicono tutto e aiutano.

Non capita a tutti di avere una famiglia così unita e piena d’amore. Ho respirato musica fin da bambina e sul pianoforte ci sarei inciampata prima o poi. Ma se avessi scelto di fare altro non sarebbe stato un problema per loro. Mamma mi ha insegnato l’educazione, il valore più importante. Mi fa innervosire la maleducazione”.

Con queste parole Angelina Mango ha ricevuto un caloroso applauso dal pubblico in studio, prima di cantare il suo ultimo singolo (già tormentone) Che t’o dico a fa’ e congedarsi dallo studio.