Sorriso da conquista con Luca Macaluso: per una bocca sana e armoniosa

Per sentirsi più piacevoli

In questi giorni, con la mia equipe, sto presentando a Legnano uno studio – permettetemi di scriverlo – avveniristico, con tutti i più moderni apparecchi e con le conoscenze ai massimi livelli della scienza. Lo studio è stato scelto in base alle esigenze tecniche e di assistenza ai nostri pazienti, ma l’indirizzo mi ha colpito fin dal primo momento: Piazza Gianfranco Ferrè n. 11, Legnano.

Purtroppo non ho conosciuto personalmente il grande stilista Gianfranco Ferrè, ma ho avuto modo di parlare con chi l’ha conosciuto bene, e da grande artista (era anche architetto) aveva cercato per tutta la sua vita – purtroppo breve – di farci vivere nel bello, nella moda, negli ambienti.

La bellezza non è di tutti, ma tutti possono essere più piacevoli.

Denti sani e belli

Come dentista ho capito che molto dipende da come si sorride. Con denti storti, malocclusioni, una colorazione innaturale, si vive peggio, e non solo per una questione fisica, ma anche psicologica.

Certo, alcuni si sentono troppo “grandi” per mettere l’apparecchio. Ma perché rinunciare? E così, nei miei centri propongo (anche a Legnano) Invisalign, l’apparecchio invisibile rimovibile, per un sorriso bello e nuovo senza fastidio e senza imbarazzo.

Come detto, anche il colore dei denti è importante: per ottenere denti dritti e bianchi ci sono diverse soluzioni, dai trattamenti estetici a quelli correttivi, dall’apparecchio invisibile allo sbiancamento professionale, per dare nuovo smalto al sorriso.

Perché molto nella vita si ottiene con un sorriso, denti sani, ovviamente, ma anche belli. E oggi avere un bel sorriso non è solo una fortuna, ma un risultato.

a cura di Luca Macaluso

