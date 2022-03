1 GF Vip: Alex Belli tornerà a settembre?

Nel bene o nel male Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del GF Vip 6. E potrebbe non essere finita qui! A Casa Chi l’attore ha fatto sapere, come riferisce Biccy, che ora partirà per le Maldive per lavoro (si tratta di un servizio fotografico in base a quanto detto) e poi gli piacerebbe dedicarsi a una fiction. Non esclude però un ritorno alla prossima edizione del reality:

“Se tornerò nella prossima edizione? Ma sai, per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però poi chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere”.

Ha raccolto Biccy. Alex Belli a Casa Chi ha detto anche di essere felice per come si è concluso il reality con la vittoria di Jessica Selassié e di essere fiero del percorso di sua moglie Delia Duran:

“Sono felice per la vittoria di Jessica. Lei per me è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile. Io sono stato vicino a lei fin da subito quindi sono contento. Poi sono felice anche per Delia, perché la vittoria non è tutto. Il percorso che abbiamo fatto io e lei è stato bello e abbiamo dato tutti noi stessi e questo va detto. Questo è stato il nostro GF Vip. Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto”.

Ha detto Alex Belli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha poi parlato anche del suo percorso nel reality show e di Soleil Sorge. Vediamo le sue dichiarazioni a riguardo..