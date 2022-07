Sossio Aruta fa un appello social e chiede aiuto per trovare lavoro (VIDEO)

1 L’appello di Sossio Aruta

Nelle ultime ore l’ex cavaliere di Uomini e donne, Sossio Aruta, famosissimo anche per aver partecipato a Temptation Island, ha fatto un appello attraverso i suoi canali social. Per quale motivo? Il compagno di Ursula Bennardo ha urgentemente bisogno di trovare un lavoro. In realtà questa non è la prima volta che l’ex cavaliere parla di lavoro sui social. E ricordiamo che, per aiutare la sua famiglia e mantenere i suoi figli, ha fatto molti lavori anche umili.

Aruta non si è mai tirato indietro ed è stato sempre orgoglioso di quello che faceva. Ma ha anche sempre avuto una grande passione: il calcio. Ha giocato per molti anni in categorie minori ed ha continuato fino ai 50 anni. E proprio in questo settore sta cercando un impiego.

Sossio Aruta ha infatti preso molti anni fa il patentino da allenatore e adesso vorrebbe essere assunto da una squadra, anche piccola. Ovviamente ha già usato tutti i metodi professionali del settore, ma ha voluto anche mettere un post sul suo profilo Instagram. Ha infatti scritto: “Ho provato in modo professionale attraverso addetti ai lavori, conoscenze e amici, ma purtroppo ancora nulla. E come si dice Napoli… Stort va ca rrit ven (storta va che diritta vien) le tento tutte… MAI DIRE MAI NELLA VITA”.

Così ha pubblicato un video in cui ha raccontato nel dettaglio quello che sta cercando, anche con la disposizione di spostarsi dalla Puglia, regione in cui vive. Vediamo cosa ha detto…