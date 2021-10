Star in the Star, ecco chi ha vinto e chi c’era sotto le maschere

1 La finale di Star in the Star

Ieri sera è andata in onda l’ultima attesa puntata di Star in the Star, dove abbiamo scoperto il vincitore di questa prima edizione del programma. La scorsa settimana abbiamo scoperto i personaggi di Pino Daniele (Sal Da Vinci) e Claudio Baglioni (Luca Laurenti).

Un appuntamento speciale quello di Star In the Star che ha visto alla conduzione Ilary Blasi, affiancata dai giudici Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola. Questo perché ieri sera ad accompagnare le maschere dei vari cantanti alcune celebrità della musica. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Nella prima manche a salire per primo sul palco abbiamo visto Michael Jackson in un duetto del tutto inedito con Anna Tatangelo, che ha riscosso grande successo. Come seconda performance abbiamo assistito alla prova di Mina e Riccardo Fogli in Acqua e Sale. Successivamente sul palco di Star in the Star è arrivata la maschera di Loredana Bertè, che ha duettato insieme a Ivana Spagna in “Figlia di…”. Infine a chiudere la prima sfida è stata Lady Gaga che ha cantato insieme a Mario Biondi, Shallow. Chiusa la prima partita abbiamo scoperto la classifica provvisoria:

1 Lady Gaga

2 Loredana Bertè

3 Mina

4 Michael Jackson.

Tutti i concorrenti sono rimasti in gara e hanno avuto così la possibilità di esibirsi nuovamente e tentare di proseguire il proprio cammino verso la vittoria. Prosegui per scoprire come si è svolta la seconda parte di Star in the Star con la rivelazione delle maschere e il vincitore finale…