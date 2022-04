Stash diventa papà per la seconda volta: l’annuncio (FOTO)

Stash sarà padre per la seconda volta

Arriva oggi l’annuncio di un evento davvero bello e pieno di gioia: Stash sarà padre per la seconda volta. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante dei The Kolors, attraverso un post sul suo profilo Instagram.

Il frontman della band poco fa ha pubblicato una foto in bianco e nero di una delle sue chitarre. Ma insieme ad essa, tra le corde, c’era anche una foto molto particolare. Si tratta di un’ecografia. Ed è così che lui e la compagna, Giulia Belmonte, hanno voluto annunciare a tutti che presto avranno un altro figlio.

Ad accompagnare la foto sui social c’è anche un bel post che dimostra tutta la loro felicità: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”

Per la coppia questo è, come detto, il secondo figlio. A dicembre del 2020, infatti, sono diventati gentori della piccola Grace.

Sotto alla foto sono stati tantissimi i commenti da parte di colleghi e amici, soprattutto da parte del cast di Amici, programma in cui Stash è attualmente giudice del Serale. Ci sono gli aguri di Lorella Cuccarini, Enrico Nigiotti, Virginia Tomacchio. E troviamo anche un bel messaggio dalla professionista Giulia Pauselli. Anche lei, ricordiamo, è in dolce attesa. Insieme al compagno Marcello Sacchetta (ex professionista del talent show di Maria De Filippi) aspetta un maschietto, come loro stessi hanno annunciato quando erano ospiti a Verissimo. La ballerina ha scritto: “Adesso capisco anche io cos’è il vero amore! Tanti auguri a voi genitori bis che meraviglia!!!”.

Noi di Novella 2000 facciamo i nostri più sentiti auguri alla coppia per questa splendida notizia.

