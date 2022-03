Svelato il sesso del bambino di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Nelle scorse settimane Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli hanno rivelato ai propri fan che presto diventeranno genitori. Una grande e indescrivibile emozione per i due danzatori, che oggi durante la puntata di Verissimo hanno svelato il sesso del loro bambino.

La coppia molto commossa ha fatto sapere che la gravidanza è stata del tutto inaspettata e la loro vita è cambiata in un secondo grazie a questa bellissima notizia. Così Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli raccontato al pubblico di Canale 5 come stanno vivendo questi mesi, in attesa della nascita del primogenito.

A seguire, con gioia, Silvia Toffanin ha annunciato che da lì a pochi secondi sullo schermo sarebbe comparso il sesso del bambino che Giulia Pauselli porta in grembo. Marcello Sacchetta e la sua dolce metà, come potete vedere dal video sotto, aspettano un meraviglioso maschietto. Giulia ha ammesso di sentire in cuor suo che si trattasse di un maschio, mentre Marcello ha improvvisato un balletto, dicendosi felicissimo. Ecco il momento della rivelazione a Verissimo…

A seguire Silvia Toffanin, sempre molto curiosa, ha voluto sapere da Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli se hanno già scelto un nome per il loro bambino. Entrambi hanno confessato che hanno già qualche idea, ma il tutto è ancora work in progress. A tal proposito la ballerina (che continuerà a danzare nonostante sia in dolce attesa spiegandone i motivi di questa scelta) ha confessato che l’idea è quella di utilizzare il doppio nome e affiancare al primo nome maschile uno femminile, svelando perché: “Ci piaceva tantissimo che alle spalle di un maschietto ci fosse la sensibilità di un nome femminile”. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Novella2000.it e Novella 2000 rinnova i migliori auguri a Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli.

