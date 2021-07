1 Le parole di Stefania Orlando

In queste ore a intervenire sulla presunta lite Tommaso Zorzi – Francesco Oppini è stata Stefania Orlando. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come è ormai ben noto sono settimane che si mormora che l’influencer e il cronista sportivo abbiano avuto una discussione che li avrebbe allontanati. I diretti interessati tuttavia avevano prontamente smentendo le dicerie, facendo intendere di essere ancora amici. Ciò nonostante alcune ore fa Tommaso ha tolto il follow a Francesco su Instagram, cosa che ha destato sospetto nel web e ha accentuato i sospetti di una presunta lite. Nel mentre in seguito a dire la sua è stata la stessa Stefania, che con una battuta ha affermato:

“Comunque anch’io ho voglia di unfolloware qualcuno”.

“comunque anch’io ho voglia di unfolloware qualcuno” 🐍 🚀 pic.twitter.com/KUzS2uUtD9 — Stefania Orlando out of context (@steforlandoOOC) July 28, 2021

Poco dopo tuttavia sui social Stefania Orlando ha voluto chiarire la sua posizione, affermando di non voler essere tirata in ballo in situazioni che non la riguardano. Queste le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5:

“Leggo qua e là tweet, commenti, situazioni. Volevo dirvi che a me di quello che sta succedendo non interessa. Quindi non mi mettete in mezzo a situazioni di cui io non faccio parte. Non facciamo congetture strane”.

Stefania Orlando ha dunque chiarito la sua posizione nella presunta lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Ma cosa starà accadendo in realtà tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5? Nel mentre qualche giorno fa si è mormorato che la conduttrice avesse rifiutato il ruolo di opinionista del reality, tuttavia poco dopo lei stessa ha fatto chiarezza sulla situazione. Rivediamo cosa è accaduto.