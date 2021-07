1 Le parole di Francesco Oppini

Da qualche settimana a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Come sappiamo i due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e a poco a poco tra loro è nata una bellissima e intensa amicizia. Anche dopo la fine del reality l’influencer e il cronista sportivo hanno continuato a frequentarsi assiduamente, con grande gioia di tutti i fan. Tuttavia da qualche tempo Francesco e Tommaso hanno smesso di mostrarsi insieme, e a quel punto i più maliziosi del web hanno ipotizzato che i due ex gieffini avessero litigato. Già qualche giorno fa a smentire le voci di questo presunto screzio era stato Zorzi, che sui social aveva affermato:

“Non ho litigato con nessuno e non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche star qui a dover parlare di sta roba. Ma purtroppo è così. Vabbè, andiamo avanti”.

Adesso come se non bastasse a fare chiarezza in merito al presunto litigio con Tommaso Zorzi ci ha pensato anche Francesco Oppini. Nel corso di una chiacchierata con i fan sui social, un’utente ha chiesto al figlio di Alba Parietti cosa fosse accaduto col vincitore del Grande Fratello Vip 5. A quel punto Francesco ha ammesso di non aver mai litigato con Tommaso, nonostante i due non si siano visti in questo periodo. Queste le dichiarazioni di Oppini a riguardo:

“La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi”.

Nessuna lite dunque tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Quest’ultimo nel mentre si sta godendo a pieno la sua storia con Tommaso Stanzani, e tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra i due. Ma come è nata la loro relazione? Rivediamo insieme.