Ore di crisi queste per Stefania Orlando. Come sappiamo infatti nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 la conduttrice si è duramente scontrata con Adua Del Vesco, e durante la lite ad intervenire a distanza è stata nientemeno che Patrizia De Blanck, che ha accusato la presentatrice di essere falsa e stratega. Dopo la fine della diretta così la Orlando ha avuto un momento di abbattimento, e per questo motivo Tommaso Zorzi, avendo notato l’accaduto, si è avvicinato alla sua amica. Stefania a quel punto si è a lungo sfogata col blogger, ammettendo di essere delusa dal fatto di dover sempre passare per quella che non è.

Queste le dichiarazioni di Stefania Orlando, che naturalmente non sono passate inosservate sul web:

“Mi dispiace che esca solo il lato meno carino di me. Solo tua mamma è stata carina con me. Poi uno fa una serata carina, fanno una votazione sul web, ci premiano e a me non mi hanno fatto proprio vedere, zero. Ma allora che la fate a fare la votazione? Uno guarda la puntata e sembra sempre che io sono la str**za della situazione. Per altro io non ho mai offeso nessuno, sono gli altri che offendono me. Uno viene qui, si racconta e poi pretende che gli altri non ne parlino, per me questa è una cosa assurda”.