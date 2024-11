Nella giornata di oggi Stefania Orlando ha tanto da festeggiare. La showgirl infatti ha ricordato sui social che la sua mamma compie 90 anni e le ha dedicato un bellissimo post.

Stefania Orlando festeggia la sua mamma

La mamma è sempre la mamma, lo sappiamo tutti e Stefania Orlando è davvero legatissima alla sua. La signora Annamaria è davvero un punto fermo nella vita della showgirl. Di tanto in tanto sui social ama postare dei contenuti (dalle storie ai post) in compagnia della sua famiglia.

Un po’ come successo nella giornata di oggi, quando Stefania Orlando ha preso possesso dei suoi canali ufficiali e ha rivolto un pensiero alla donna che le ha dato la vita. L’occasione è il compleanno della sua amata mamma! L’ha fatto con una bellissima foto di loro insieme, abbracciate e sorridenti. E delle altre in compagnia dei suoi familiari con la mamma Annamaria sempre in prima fila. Compare anche una bella torta per celebrare al meglio questa giornata di festa.

Ad accompagnare il bellissimo post anche una didascalia pubblicata da Stefania Orlando: “Oggi la mia meravigliosa mamma fa 90 anni! Le facciamo tanti auguri?”, ha scritto l’opinionista di Pomeriggio 5. Il tutto condito da una rosa rossa e degli hashtag per l’occasione.

Post Instagram di Stefania Orlando

Ovviamente poco dopo il post pubblicato su Instagram si è riempito di numerosi messaggi da parte di tantissimi amici di Stefania Orlando, sia noti che non. Ma anche da parte dei fan, che hanno imparato a conoscere la signora Annamaria.

Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai numerosi auguri! Buon compleanno da tutti noi.