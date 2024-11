In magazzino Lorenzo Spolverato ha avuto un confronto con Jessica Morlacchi quest’oggi. Il ragazzo si è inginocchiato davanti alla cantante, dando il via a una scena piuttosto surreale.

Lorenzo Spolverato si inginocchia davanti a Jessica

Si continua a discutere della faccenda Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’accaduto ha portato una situazione pesante nella Casa, avvertita non solo dai diretti interessati, ma anche dai loro compagni d’avventura. Mentre Tommaso Franchi ha avvertito Shaila di fare attenzione perché “sparlano tutto il giorno di voi”, anche Lorenzo ha avuto modo di confrontarsi.

Quest’oggi durante un momento faccia a faccia in magazzino, lontani da tutti, Jessica Morlacchi ha preso da parte Lorenzo Spolverato, per esprimergli tutto il suo dispiacere. Vederlo così cambiato rispetto ai primi giorni in Casa a lei è sembrato così inusuale.

Lorenzo Spolverato si è inginocchiato davanti Jessica e le ha fatto un suo ragionamento: “Nel momento in cui dal primo giorno Javier ha tutti dalla sua parte, è necessario domenica tirare fuori delle cose per metterla ancora di più in cattiva luce per una questione di vendetta. Tu lo faresti? È già in una situazione difficile”.

Nel suo monologo Lorenzo Spolverato ha continuato dicendo che secondo lui anche Javier Martínez non sarebbe stato zitto sotto le coperte. Dunque giustamente Jessica si è posta la domanda: “E perché lei non lo dice? Faglielo dire”. Ma il gieffino ha affermato che “Non si può”.

Il confronto tra Jessica e Lorenzo

Successivamente i due si sono stretti in un abbraccio. Allo stesso tempo però Jessica gli ha suggerito di stare attento e di rivedere il Lorenzo di un tempo. Per lei non è importante con chi lui decide di legarsi, ma non vuole che perda la sua autenticità.

Quindi quello che si aspetta Jessica è di poter ritrovare quei momenti giocosi in compagnia di Lorenzo e rivederlo spensierato, ora che sembra molto più preoccupato: “Eri te, e la Casa era spenta senza di te”, aggiunge con un sorriso malinconico.

Secondo Jessica dunque non dovrebbe rinunciare al suo lato più giocoso e divertente: “È un’occasione troppo importante per te per sprecarla in questo modo”. Lorenzo Spolverato ha percepito il gesto della cantante e spera che le cose possano migliorare.

Jessica ha provato a parlarne con alcuni del gruppo, ma Lorenzo Spolverato sarà in grado di ritrovare i suoi compagni?