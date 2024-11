Ha chiuso in bellezza il suo tour Mahmood e l’ha fatto con l’ennesimo sold out. Per festeggiare questo momento magico, al termine del concerto, ha invitato sul palco anche sua mamma Anna. Insieme si sono scatenati sulle note di Tuta Gold.

Mahmood balla con la mamm sul palco

Si è chiuso alla grande il tour di Mahmood, con stile e con un sold out dopo l’altro. L’ultima tappa il 31 ottobre a Napoli è stata davvero emozionante e un vero e proprio successo. A testimoniarlo i tantissimi video che ritraggono il cantante sul palco esibirsi con il suo corpo di ballo.

Ma c’è anche un altro video che ha conquistato i social. Ovvero quello nel momento in cui Mahmood ha coinvolto sul palco la sua mamma, la signora Anna. Con lei ha un legame molto speciale e nelle varie interviste spesso racconta degli aneddoti vissuti con lei, alcuni di essi nella loro Sardegna, terra d’origine della sua mamma (è di Orosei).

Quindi quale miglior momento se non festeggiare questo meraviglioso tour con lei? Per questo Mahmood ha deciso di portarla con sé sul palco e chiedere a gran voce la sua presenza. Ed ecco che poco dopo a spuntare dal palco, tra i ballerini, è stata proprio la mamma Anna. Sulle note di Tuta Gold, tutti insieme hanno cantato e ballato e anche la madre dell’artista è sembrata piuttosto coinvolta e divertita.

La serata in quel di Napoli è stata sì la chiusura del tour con numeri da capogiro, ma anche un modo per celebrare la famiglia. Mahmood si è detto molto emozionato e toccato dall’affetto ricevuto da parte del suo pubblico. Per questo ci ha tenuto a ringraziare non solo coloro che hanno partecipato, ma anche tutto il corpo di ballo che l’ha accompagnato durante tutte le date (quasi interamente sold out).

Il fatto che ci fosse anche la madre, per Mahmood ha significato tanto. Certamente è stata la ciliegina sulla torta per un momento davvero magico per l’artista.