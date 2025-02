Pochi minuti fa sui social del Grande Fratello è apparso un comunicato che ha spiazzato i più. Stefania Orlando ha infatti lasciato momentaneamente la casa. Ecco cosa sta accadendo.

Stefania Orlando ha lasciato la casa del Grande Fratello

Pochi giorni prima delle festività natalizie a diventare per la seconda volta una concorrente del Grande Fratello è stata Stefania Orlando. Dopo la partecipazione alla quinta edizione del format Vip del reality show, la conduttrice ha deciso di rimettersi in gioco e a quel punto ha varcato nuovamente la porta rossa, dando il via al suo percorso. In queste settimane dunque la gieffina è entrata nelle dinamiche della casa e con il suo modo di fare pungente ha spesso detto la sua su determinate questioni, conquistando per l’ennesima volta tutto il pubblico.

Solo ieri sera, nel corso della nuova diretta, Stefania ha avuto anche l’opportunità di diventare la prima finalista donna di questa edizione. Tuttavia le cose non sono andate come previsto e ad avere questo enorme privilegio è stata Jessica Morlacchi, che è così volata direttamente all’ultima puntata, raggiungendo Lorenzo Spolverato, che già qualche giorno fa era diventato finalista.

Poco fa intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato i più perplessi. Con un comunicato ufficiale postato sui social del Grande Fratello, gli autori hanno fatto sapere che questa mattina Stefania Orlando ha momentaneamente lasciato la casa per motivi personali. Attualmente non è chiaro cosa sia accaduto e quali siano le ragioni dell’uscita della conduttrice. Tuttavia di certo nelle ore a venire ne sapremo di più in merito.

Una volta che tutto si sarà risolto, Stefania farà ritorno in casa e potrà proseguire il suo percorso. La Orlando nel mentre anche in questa occasione è riuscita a fare breccia nel pubblico e si è nuovamente confermata essere una delle concorrenti più amate del reality show.