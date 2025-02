Nella puntata del 24 febbraio del Grande Fratello non c’è stato solo il risultato del televoto eliminatorio. Ma è stato aperto anche un televoto flash per decidere il secondo finalista, nonché la prima donna finalista di questa edizione del GF. Andiamo quindi a vedere com’è andata.

Svelata la prima finalista donna del Grande Fratello

Questa sera al Grande Fratello abbiamo scoperto il risultato del televoto aperto giovedì scorso. Tra i nominati ad essere eliminato è stato Iago, mentre a sorpresa Chiara è stata la più votata. Ha sorpreso il penultimo posto di Shaila.

Ma stasera è stato aperto anche un televoto flash per decretare il secondo finalista del Grande Fratello, dopo Lorenzo. E in questo caso abbiamo la prima donna finalista. Come siamo arrivati quindi a decidere chi mandare al televoto? Si parte dagli uomini chiamati ad andare in mistery a scegliere quale donna vorrebbero vedere in finale. Queste sono state le nomination:

Lorenzo ha votato Shaila

ha votato Tommaso ha votato Maria Vittoria

ha votato Giglio ha votato Jessica

ha votato Javier ha votato Helena

ha votato Mattia ha votato Helena

ha votato Federico ha votato Helena

Quindi Helena è la prima candidata al televoto flash. A questo punto tutte le donne sono state chiamate in superled e hanno saputo il verdetto dopo il voto degli uomini. Ecco che quindi è iniziata una nomination a catena per avere le quattro candidate alla finale. Così Helena ha scelto di portare con sé al televoto Amanda e lei ha scelto Stefania. La Orlando ha fatto ultimo nome quello di Jessica.

Al televoto flash abbiamo quindi Helena, Amanda, Stefania e Jessica. Così il pubblico è stato chiamato al voto. Dopo un po’ è arrivato il verdetto. Le quattro aspiranti finaliste sono quindi arrivate in studio per sapere il risultato del televoto. La prima a non aver raggiunto la finale (per il momento) è Amanda. Poi anche Stefania non è stata la più votata.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, chi sono i nominati della puntata del 24 febbraio

Sono quindi rimaste Helena e Jessica e il pubblico ha deciso che la prima finalista donna di questa edizione del Grande Fratello è Jessica. Queste le percentuali di preferenza: Jessica 57,18%, Helena 39,81, Stefania 1,73% e Amanda 1,28%. Il risultato è una sorpresa perché era quasi scontata la vittoria di Helena.