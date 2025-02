In queste ore a diventare virale sui social è un video di Alfa, in cui vediamo il giovane cantante duettare sulle note de Il filo rosso con un’artista di strada.

Il duetto di Alfa con un’artista di strada

È stato un anno decisamente importante, l’ultimo, per Alfa. Come in molti ricorderanno, solo a febbraio del 2024 il giovane artista è stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo e con la sua Vai! ha conquistato tutto il pubblico. Contemporaneamente il cantante ha rilasciato il suo nuovo album in studio, Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, che ha scalato le classifiche ottenendo un enorme successo. A quel punto è iniziato una lunga tournée, che ha portato Andrea a girare i principali palasport d’Italia, e non solo.

Ma le sorprese non sono finite qui. Il cantante infatti ha anche già annunciato le date per il 2025 e i biglietti per questi attesi live stanno ovviamente andando a rube. In attesa di scoprire cosa accadrà stavolta sul palco, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

In rete è diventato virale un video in cui vediamo proprio Alfa per le vie di Verona mentre duetta sulle note della celebre Il filo rosso con un’artista di strada. Il momento ovviamente ha incuriosito tutti i passanti e l’esibizione ha emozionato il pubblico. La clip nel mentre ha fatto in pochi minuti il giro dei social e in tanti hanno apprezzato questa inaspettata e bellissima performance.

Andrea nel frattempo si sta già preparando ad affrontare il tour che lo attende nei mesi a venire e di certo non mancheranno le sorprese. Alcune date intanto hanno già registrato il sold out e questa è una grandissima soddisfazione per il giovane artista, che a oggi è uno dei nomi più amati del panorama musicale italiano.