Vincenzo Chianese | 22 Giugno 2024

In questi giorni è uscito il nuovo singolo di Stefania Orlando, intitolato Ritmo d’amore eterno, che sta già facendo cantare e ballare tutto il pubblico, confermandosi essere una vera hit.

Stefania Orlando torna con una hit estiva

Sono ormai passati alcuni anni da quando Stefania Orlando ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, diventando in breve una delle protagoniste assolute del reality show. Dopo la fine dell’esperienza all’interno della casa, l’amata conduttrice è tornata a concentrarsi sulla sua carriera, ricevendo il supporto e il sostegno di migliaia di fan. Non tutti però sanno che Stefania ha un’altra grande passione: la musica. In questi anni infatti l’ex Vippona ha rilasciato diversi brani di successo e solo qualche giorno fa è arrivata una grande sorpresa per tutto il suo pubblico.

Lo scorso 18 giugno infatti la Orlando ha rilasciato il suo nuovo attesissimo singolo, che si intitola Ritmo d’amore eterno. Fin dal primo ascolto il brano ha fatto scatenare tutto il pubblico e di certo la canzone si conferma essere già una vera hit. Ma non solo. La conduttrice ha anche rilasciato il video ufficiale, in cui appare bellissima e in splendida forma.

Ancora una volta dunque Stefania Orlando ha fatto centro e senza dubbio il suo nuovo singolo Ritmo d’amore eterno ci farà cantare e ballare per tutta l’estate. Nel mentre, come qualcuno ricorderà, solo lo scorso anno la conduttrice si era candidata per partecipare a Ballando con le Stelle. Da quel momento in molti hanno sperato di vedere l’ex Vippona nel cast del talent show condotto da Milly Carlucci.

A settembre intanto il programma tornerà in onda su Rai 1 e proprio in queste settimane si sta definendo il cast di concorrenti. Che dunque la richiesta della Orlando venga finalmente accolta? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.