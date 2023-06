NEWS

Andrea Sanna | 18 Giugno 2023

L’appello di Stefania Orlando

In una recente intervista a Il Corriere della Sera, Stefania Orlando si è raccontata tra passato e presente. Tra le colonne del quotidiano la showgirl ha ripercorso gli anni della sua carriera televisiva, tra amicizie e rapporti lavorativi, e ha dato uno sguardo al futuro.

Per quanto sostenga di non essere per niente brava nella danza, Stefania Orlando tra il serio e il faceto ha fatto sapere che le piacerebbe molto prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Questo le permetterebbe senza dubbio di imparare meglio la disciplina e “sciogliersi” un po’ come ha detto lei stessa.

A tal proposito a il CorSera, Stefania Orlando ha deciso di lanciare un appello indirizzato alla conduttrice del talent show di Rai 1, Milly Carlucci: «Sono un pezzo di legno, un tronco, completamente scoordinata. Per questo vorrei fare un appello a Milly Carlucci: “Ti prego, prendimi a Ballando con le Stelle, magari finalmente imparo qualcosa, mi sciolgo. E voi intanto vi fate un sacco di risate”. No davvero, io e la danza siamo due entità separate».

Sebbene l’abbia detto scherzosamente, le parole di Stefania Orlando hanno già fatto il giro del web. C’è chi spera di poterla davvero vedere a Ballando con le Stelle. Ricordiamo che dopo il Grande Fratello Vip la conduttrice è stata una delle protagoniste indiscusse di Tale e Quale Show. Qui ha dato prova di essere abile anche nelle imitazioni.

Nel ballo sembra esserci da lavorare, ma chissà che Milly Carlucci non possa farci un pensierino e accoglierla nella nuova edizione del programma del sabato sera di Rai 1.

Stefania Orlando ha lanciato la proposta alla conduttrice, ma non sapremo cosa succederà. Si vocifera invece (dal settimanale Oggi), che Jasmine Carrisi potrebbe essere una delle prescelte per la prossima stagione della trasmissione. Al momento solo rumor e indiscrezioni, ma nulla di certo!