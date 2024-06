NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Giugno 2024

In attesa del primo dei tre concerti evento allo Stadio Olimpico di Roma, i fan di Ultimo si accampano con le tende dalla sera prima dello show.

Ultimo arriva a Roma

Solo il mese scorso Ultimo ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album, Altrove, che nel giro di pochi giorni ha scalato le classifiche. Come se non bastasse anche questa estate il cantautore romano è tornato in tour negli stadi e in questi giorni sta girando l’Italia con una serie di show che hanno registrato il tutto esaurito. Stasera intanto il cantante tornerà nella sua Roma per il primo di tre concerti evento, attesissimi da tutto il pubblico. Nel corso della serata naturalmente non mancheranno le emozioni e Niccolò presenterà non solo i suoi ultimi brani ma anche tutti i suoi vecchi successi. In queste ore però qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Alcuni fan infatti già ieri sera si sono accampati fuori lo Stadio Olimpico con tanto di tende e sacchi a pelo con la speranza di poter conquistare la tanto desiderata prima fila. Ma non solo. A pubblicare uno scatto di quanto stava accadendo fuori la struttura è stato anche lo stesso Niccolò, che sui social ha affermato: “Buonanotte a chi sta dormendo sotto lo stadio. Mi dicono che siete già oltre i 300. A domani Roma mia”.

Stasera dunque Ultimo infiammerà la Capitale e di certo ne vedremo di belle. Di recente intanto, nel corso di un’intervista per RDS, il cantautore ha raccontato di quando in passato si presentò ai casting di Amici, venendo scartato per ben tre anni di fila. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi sono presentato ai provini di Amici due anni di fila, se non tre. Questo però è un messaggio bellissimo. Credo che, come ho detto anche a Maria De Filippi privatamente, una sconfitta non va vissuta come ‘Non si sono accorti di me’. Rivedendo i video che Maria mi ha mandato, io ero molto controverso. Anche esteticamente mi presentavo sempre con gli occhi bassi. In una trasmissione tv devi avere i tempi televisivi e devi essere sorridente e fresco. Quando ero ragazzo ero molto più introverso”.