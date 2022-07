Stefania Orlando scompare dai social: il motivo del suo gesto

1 Perché Stefania Orlando si è allontanata dai social?

I fan di Stefania Orlando hanno notato che da un po’ di tempo la showgirl non è più sui social. L’ultimo post su Instagram risale al 1 luglio, giorno in cui ha pubblicato alcuni scatti del suo matrimonio in occasione del terzo anniversario. Poi nessuna notizia, nemmeno storie. E neanche post su altre piattaforme social.

Cosa è successo alla Orlando? I fan se lo sono chiesti e le hanno mandato molti messaggi, soprattutto in privato, poiché preoccupati. In realtà non c’è da allarmarsi. Stefania sta molto bene e non le è successo nulla. Ed è stata proprio lei oggi a farsi viva e svelare il motivo di questa sua assenza dai social. Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha scritto:

“Grazie a tutte/i per l’interesse che dimostrate nei miei confronti attraverso i tanti messaggi privati dove mi chiedete se va tutto bene e come sto. Sto bene, grazie, tutto è a posto e niente è in ordine. Mi sono solo presa un po’ di tempo per assaporare la vita senza la frenesia di doverne immortalare ogni istante”.

Stefania Orlando è andata avanti spiegando anche che le piace povo com’è diventato il mondo social negli ultimi tempi. Ha infatti aggiunto: “Ultimamente poi ho notato che sui social si ama molto litigare, a prescindere dal motivo, dal soggetto o dall’argomento, si fa polemica per qualsiasi cosa. Non ritrovo più quella leggerezza di una volta, quell’evasione dalla realtà che mi dava gioia e divertimento, è tutto così stressante!”

Tranquilli comunque, quello della Orlando non è un addio definitivo. Infatti ha concluso dicendo: “Comunque prima o poi torno eh. Nulla è definitivo. Giusto il tempo di prendere una sana boccata di vita”.

E aggiungiamo che ha più che ragione in questa scelta. Specialmente con il tanto odio che circola, staccarsi dai social non può che giovare.

Intanto, ci si chiede se ci siano dei progetti televisivi per la showgirl. Ecco cosa sappiamo…