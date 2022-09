Crisi tra Stefania Orlando e il marito?

Stando ad alcune indiscrezioni Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, il marito, starebbero attraversando una crisi. Da un po’ di temo, infatti, non si starebbero più facendo vedere sui social insieme. Cosa c’è di vero? Scopriamo partendo dall’inizio. Il tutto, infatti, è cominciato attraverso una segnalazione fatta a Deianira Marano su Instagram. Un’utente le ha scritto:

Ciao Deia, che mi dici di Stefania che si è separata? Ormai è sotto gli occhi di tutti ma nessuno ne parla. Dispiace perché erano proprio una bella coppia con Simone.

L’influencer afferma che sia possibile un allontanamento tra la showgirl e il marito, ma non ne ha la conferma. In ogni caso, svela che quella non è la prima segnalazione del genere che le arriva. I messaggi in merito continuano: “Dentro la casa lo disse Manila che era separata. Ma invece si vedevano le storie insieme e lei sempre a dire mio marito, mio marito… Anche da come scrive si capisce che forse è stata lasciata?“. O ancora:

Deia cara, eri a conoscenza che la Stefania Orlando tornata single? Voci di quartiere dicono che l’abbia lasciata lui e che a breve scoppierà lo scoop.

Tuttavia tra i due sembra che le cose vadano molto bene. Al momento non abbiamo notizie certe al cento per cento. Deianira, però, afferma: “Orlando e marito a quanto pare tutto ok“. Non ci resta che attendere dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Solo in questo modo sapremo la verità. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni e basta. Tutto quanto detto va preso con le pinze. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi con tanti altri dettagli. Continuate a seguirci per non perdervi altre news.

