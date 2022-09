Paola e Chiara si mostrano sui social in studio insieme a distanza di 9 anni: nuovo singolo in arrivo per il duo?

Paola e Chiara stanno per tornare?

Sono passati passati 25 anni da quando il duo Paola e Chiara ha debuttato sulle scene musicali, conquistando il cuore del pubblico. Nel corso della loro carriera le sorelle Iezzi hanno pubblicato numerose canzoni che ancora oggi sono iconiche, e che hanno fatto la storia della musica italiana. Tuttavia come ben sappiamo le due artiste da qualche anno si sono separate, dando il via alle loro carriere da soliste. I fan tuttavia non le hanno mai dimenticate e da tempo in molti sognano una reunion.

Solo questa estate Paola e sua sorella sono tornate a mostrarsi insieme, riaccendendo un barlume di speranza nel pubblico. Come se non bastasse pochi giorno dopo le due cantanti sono state ospiti al concerto di Max Pezzali, infiammando letteralmente non solo i presenti allo show, ma anche il web. Le Iezzi sono state avvolte da tantissimo amore, e adesso potrebbero aver deciso di fare un immenso regalo a tutti i loro fan.

A sorpresa infatti poco fa Paola e Chiara si sono mostrate sui social in studio insieme, segno dunque che le due sorelle potrebbero essere pronte alla tanto attesa reunion ufficiale. Ma non solo. I più si stanno già convincendo che le cantanti stiano per tornare con un nuovo singolo, a distanza di 9 anni dall’ultimo progetto discografico. Le immagini condivise naturalmente stanno già facendo il giro del web, e senza dubbio i fan attendono con ansia di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane.

Che dunque le sorelle Iezzi stiano davvero per tornare sulle scene musicali con un nuovo singolo? Di certo a breve le due daranno ulteriori informazioni in merito ai loro progetti, e senza dubbio non mancheranno le sorprese.

Novella 2000 © riproduzione riservata.