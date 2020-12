1 In occasione del suo compleanno, Stefania Orlando riceve una sorpresa speciale da suo marito Simone, che “entra” nella casa del GF Vip

Non mancano mai le emozioni al Grande Fratello Vip 5, e stavolta a farci emozionare e commuovere è Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. Come sappiamo solo ieri l’amata conduttrice ha celebrato il suo compleanno, ed essendo rinchiusa all’interno della casa di Cinecittà non ha potuto festeggiare in compagnia dei suoi cari. Ciò nonostante proprio il musicista ha deciso di fare una bellissima ed inaspettata sorpresa a sua moglie, entrando, naturalmente in forma virtuale, nel loft.

Dopo aver speso bellissime parole per Stefania Orlando, che hanno commosso il web intero, Simone ha annunciato di avere un regalo per lei. Gianlorenzi ha infatti scritto una canzone per la conduttrice, che nel mentre è scoppiata in lacrime. Anche gli altri concorrenti, così come il pubblico, si sono emozionati, ed hanno ascoltato il brano insieme a Stefania. Queste le bellissime parole di Simone:

“Tanti auguri! Lo so che non ami molto il tuo compleanno, ma ti pare che io potevo mancare? Non sono lì in forma fisica, e anche il mio regalo non sarà fisico, ma sarà un po’ particolare, fatto con le mie manine. Come tu ben sai io non so fare tante cose, e l’unica cosa che so fare non la faccio neanche tanto bene. Questo regalo l’ho fatto io, è un regalo che viaggia nell’aria, passa sopra i tetti dei palazzi di Roma, attraversa i quartieri, arriva fino a Cinecittà, scavalca le mura, entra dentro la casa del Grande Fratello e arriva dritto al tuo cuore. Amore ti ho scritto una canzone. Con questa canzone ti ringrazio, perché da quando ti conosco sono diventato la versione migliore di me stesso. Un Simone 2.0 che senza di te non sarebbe mai esistito. Ti chiedo subito scusa perché la canzone non è bella come te, ma io ce l’ho messa tutta. Questa è tua e solo tua, ti amo tanto”.

La sorpresa di Simone Gianlorenzi per Stefania Orlando ha commosso il web intero, e noi di Novella 2000.it ci uniamo nuovamente nel fare tanti auguri alla conduttrice.