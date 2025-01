Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello! Stefania Orlando si è detta stufa dei modi di Shaila e Lorenzo e li ha attaccati: “Copione già scritto”, ha detto la conduttrice, che poi rivolgendosi al coinquilino ha aggiunto: “Faresti tutto per vincere”.

Stefania Orlando stufa di Shaila e Lorenzo

L’ultima recente litigata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è durata pochissime ore. Tra loro c’è stato uno scontro molto acceso, tanto che il Grande Fratello ha censurato tutto. Ieri sera però dopo cena, Stefania Orlando ha voluto confrontarsi con la coppia e, senza peli sulla lingua, ha detto cosa pensa sul loro conto.

Stefania Orlando dopo averli aiutati a poco dal suo ingresso, insieme alla complicità di Eva Grimaldi, a riappacificarsi. Stavolta sembra averne fin sopra i capelli del loro modi e gli ha riservato delle aspre critiche, in cui parzialmente è stata tirata in ballo anche Helena Prestes (che ha sempre avuto da ridire su di loro).

Secondo il suo punto di vista, infatti, le litigate tra i due sarebbero tutto fuorché naturali. E, sempre a detta di Stefania Orlando, è esagerato il modo in cui creino così tanto scompiglio. Ma questo discorso riguarda non solo durante i momenti di tensione per la coppia, ma anche quando sono in pace.

“Ieri sera urlavate alle due e mezzo di notte qui davanti. Oggi ballavate sempre qui davanti al centro della Casa, che comunque dominate nel bene o nel male, con le vostre litigate, urla, baci e tutto quanto. State sempre al centro. Ma avete visto come litigate? Vi piazzate al centro della stanza e gridate”.

Ed è qui che poi Stefania Orlando ha insinuato: “Litigavate e sembrava un copione scritto. Però mi è sembrata una cosa un po’ too much, non so come spiegarvi”. Pare proprio che la conduttrice non abbia apprezzato come alle due e mezza di notte abbiano deciso di discutere così animatamente e solo 12 ore dopo si siano riappacificati facendo lo show. In seguito, sempre Stefania, ha lanciato arco e freccia:

“Lorenzo tu si vede che vuoi vincere il programma e secondo me faresti qualsiasi cosa pur di vincere questo reality. Sì, te lo dico io. Cosa intendo per qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa sia lecita, non parlo di reati, ma per il resto tu faresti di tutto“.

Stefania " parlate di Helena ma lei non c è piu , siete una ADSOCIAZIONE A VINCERE"

#heleners #grandefratello pic.twitter.com/Z8zUlvUnTC — Peter (@peter78150525) January 19, 2025

No vabbè, Lorenzo si confronta al tavolo con gli altri .

Lui ha solo javier in testa, vuole prevalere du tutti, una arrogaza da fare imbestialire il più calmo,minaccia.Stefi ed Amanda che gli dicono, stai sbagliando 😏 #grandefratello pic.twitter.com/4kx2CcTjzB — yonni (@yonni725) January 19, 2025

Shaila Gatta a modo suo ha provato a difendere la propria relazione con Lorenzo Spolverato, il quale a sua volta è intervenuto. Il gieffino ha affermato che se dovessero avere un copione come pensa Stefania Orlando significa allora che funziona bene ed è stato scritto molto bene, chiedendo poi del tempo, dato che hanno 28 anni e tanto da maturare. Poi ha affermato che se il suo obiettivo fosse davvero quello di vincere non lo farebbe mai in modo sleale.

Alla conversazione si sono poi aggiunti anche Luca Giglioli (noto Giglio), che ne ha dette quattro a Lorenzo, ma anche Amanda Lecciso si è ritrovata a discutere con la coppia. E stasera, molto probabilmente, in puntata se ne parlerà eccome!