Prima della sua partecipazione al Grande Fratello e protagonista indiscussa di questa edizione, Helena Prestes ha duettato in una canzone dal titolo “Se non ci sei tu”.

Helena Prestes, la canzone prima del Grande Fratello

Modella affermata e protagonista di diversi reality televisivi, non ultimo il Grande Fratello che l’ha vista sempre al centro delle dinamiche (e non mancano richieste accorate per un suo ritorno dopo l’eliminazione). Non tutti sanno però che nella carriera di Helena Prestes non ci sono non solo la moda e la TV, ma anche la musica.

Ebbene sì, non molto tempo fa, parliamo del 2023, Helena Prestes ha avuto modo di duettare nel brano scritto e interpretato dal cantautore Gianluca Burzese. Il titolo del pezzo è “Se non ci sei tu” ed è stata anche presentata al Teatro Ariston del Festival di Sanremo durante uno degli eventi della manifestazione canora. Insomma, una vetrina non da poco di certo!

La canzone di Gianluca Burzese ed Helena Prestes (disponibile su tutte le piattaforme autorizzate) porta con sé anche un video musicale che vede l’artista e la modella brasiliana come principali protagonisti del racconto. Qui vi proponiamo proprio l’intero filmato e la possibilità dunque di ascoltare…

Si erano notate anche nella Casa del Grande Fratello le doti canore di Helena (che suona anche la chitarra peraltro) e molti sui coinquilini le hanno riservato complimenti, notando un timbro vocale davvero interessante. E chissà che insieme alla moda, dopo il reality, Helena non possa coltivare anche quest’altra grande passione.

Ma questa non è l’unica collaborazione tra Helena Prestes e Gianluca Burzese. Perché sempre a due anni fa risale anche il singolo Montenegro. Stavolta però Helena è semplicemente il volto femminile del videoclip musicale. Ora che Helena Prestes ha raggiunto maggiore popolarità grazie al Grande Fratello, entrambi i brani stanno tornando ad essere virali tra i suoi fan.