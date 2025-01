I fan di Helena Prestes non si arrendono! Sui maxi schermi di Time Square a New York hanno fatto sentire la loro voce per riavere la modella brasiliana nella Casa del Grande Fratello, a seguito dell’eliminazione choc di lunedì scorso.

Protesta dei fan per Helena Prestes a Time Square

Mentre si parla di ripescaggio per alcuni ex concorrenti del Grande Fratello (almeno secondo i rumor), non si placa la protesta da parte di fan di Helena Prestes.

La sua eliminazione, avvenuta lunedì scorso, sembra bruciare ancora parecchio e ha scatenato una vera e propria ondata di lamentele, perché considerata piuttosto ingiusta. Sul web sono in tendenza gli hashtag #GIUSTIZIAPERHELENA e #RIPESCAGGIOHELENA da giorni ormai. Un’ondata d’affetto che la stessa Helena Prestes non si sarebbe mai immaginata e che lo stesso Alfonso Signorini ha ammesso giovedì scorso. Il conduttore infatti ha ammesso che non aveva mai visto un qualcosa di così incredibile nei confronti di una concorrente del Grande Fratello.

Ma non è finita qui, perché tra il dissenso generale, i fan di Helena Prestes hanno voluto fare qualcosa di ancora più incredibile. Nello specifico facciamo riferimento alla proiezione nei maxi schermi di New York di un breve video di pochi secondi, in cui si leggono le scritte: “Il mondo chiede #RIPESCAGGIOHELENA” e si conclude con #GIUSTIZIAPERHELENA.

Sullo sfondo si notano alcuni momenti della modella nella Casa, ma non solo. In primo piano si è voluto sottolineare che questa contestazione non arriva solo dall’Italia, ma anche da altre parti del mondo. Dal Brasile alla Spagna (e non solo), tutti supportano Helena Prestes!

Ecco uno dei video che circolano sul web in queste ore….

Per poter realizzare tutto ciò chi segue e ama Helena Prestes ha contattato un’agenzia, così da poter trasmettere il proprio messaggio. E così ciò è avvenuto nelle scorse ore quando per 15 secondi i passanti hanno potuto vedere nei maxi schermi le immagini di Helena con la richiesta accorata dei suoi sostenitori. La notizia in men che non si dica ha fatto il giro del mondo!