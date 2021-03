1 La rivelazione di Stefania Orlando

Nonostante il Grande Fratello Vip 5 sia ormai concluso, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, come ci si aspettava, stanno coltivando la loro amicizia anche al di fuori della casa. Nelle ultime settimane infatti la conduttrice e l’influncer più volte si sono mostrati insieme, facendo dunque intendere che tutto sta procedendo per il meglio tra loro. Tuttavia solo qualche giorno fa proprio Zorzi è stato beccato in compagnia nientemeno che di Gabriel Garko. A quel punto in molti si sono chiesti come mai i due si trovassero insieme e adesso a svelare il mistero è la Orlando stessa, nel corso di una lunghissima intervista per Vanity Fair. Tommaso, stando alle parole dell’ex gieffina, ha raggiunto Stefania a Roma, per una cena a casa sua, e così ha incontrato anche Garko. Queste le parole della Orlando:

“Cosa abbiamo combinato con Tommaso e Gabriel? Ma niente, si è favoleggiato tanto di questo incontro sui social, ma è semplicemente successo che Tommaso è venuto a cena da me. Lo avevo visto anche a Milano la settimana prima. Il fatto che conosca anche Gabriel è un altro discorso”.

Ma non solo. Stefania Orlando proseguendo ha anche detto la sua in merito al coming out di Gabriel Garko, avvenuto qualche mese fa proprio nella casa del Grande Fratello Vip 5:

“È stata una bellissima pagina. Credo che Gabriel abbia sentito l’esigenza di fare coming out perché, evidentemente, si sentiva pronto a farlo: sono sempre a favore delle persone che decidono di liberarsi, anche se non credo che sia un obbligo”.

Non è ancora finita. Stefania Orlando a Vanity Fair ha anche raccontato cosa le manca del Grande Fratello Vip, e cosa sogna per il suo futuro. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni in merito.