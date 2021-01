1 Dopo gli ascolti del GF Vip, Stefano Bettarini e Salvo Veneziano ironizzano sui risultati

Entrambi squalificati (uno al GF Vip 4 e l’altro al GF Vip 5) per motivi differenti, Salvo Veneziano e Stefano Bettarini sono piuttosto stizziti contro il programma e non mancano occasione di attaccarlo sui social, quando capita l’occasione. Nelle scorse ore l’ex calciatore e il pizzaiolo hanno ironizzato sugli ascolti del reality show, che risalgono alla puntata di Capodanno.

Come registrato dai dati Auditel infatti, a trionfare è stato L’Anno che verrà con uno share pari al 33,9% di share e la bellezza di 8.152.000 telespettatori collegati, mentre il Grande Fratello Vip ha totalizzato 2.899.000 telespettatori e il 12,9% di share.

Risultato che non è passato inosservato agli occhi di Stefano Bettarini e Salvo Veneziano che hanno voluto sottolineare questa notizia. Tutti e due sui social hanno commentato l’accaduto. L’ex marito di Simona Ventura oltre a mettere in luce i risultati ha scritto divertito dalla cosa: “Brutto sogno? Tranquilli, è solo l’anno che verrà”. Questa la battuta di Stefano.

Dello stesso avviso, come dicevamo, anche Salvo Veneziano, che ha condiviso un articolo e cerchiato le parti che andavano ad indicare la differenza di ascolti tra Rai e Mediaset.

Una mossa che non è piaciuta ai telespettatori che sui social si sono scagliati contro Bettarini e Veneziano.

