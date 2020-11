Chi è Stefano Bettarini? Età, fidanzata, figli e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Stefano Bettarini, dall’età, alla fidanzata, ai figli, alla sua carriera, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Stefano Bettarini

Nome e Cognome: Stefano Bettarini

Data di nascita: 6 febbraio 1972

Luogo di Nascita: Forlì

Età: 48 anni

Altezza: 185 cm

Peso: 80 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: calciatore e conduttore televisivo

Fidanzata: attualmente Stefano è fidanzato con Nicoletta Larini

Figli: Stefano ha due figli, Nicolò e Giacomo, nati dall’amore con Simona Ventura

Tatuaggi: Stefano ha diversi tatuaggi, tra cui un tribale intorno alla caviglia ed uno all’inguine, una scritta sul lato del busto, una frase in corsivo sul dorso, alcune lettere gotiche all’interno della caviglia (fonte chiecosa.it)

Profilo Instagram: @stefanobettarini1

Stefano Bettarini età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Stefano Bettarini. Il calciatore nasce il 6 febbraio 1972 a Forlì. La sua età è dunque di 48 anni.

La sua altezza è invece pari a 185 cm, mentre il suo peso è di 80 kg.

Stefano Bettarini trascorre la sua infanzia e parte della sua adolescenza tra Buonconvento e Siena insieme ai genitori, mamma Nice e il padre Mauro, noto dirigente di un’azienda di assicurazioni e allenatore di calcio.

Ma vediamo ora tutto quello che riguarda la vita privata di Stefano.

Vita privata e figli

Della vita privata di Stefano Bettarini sappiamo che il calciatore dal 1998 al 2008 è stato sposato con Simona Ventura.

Le nozze vengono celebrate in diretta tv e dal loro amore nascono ben due figli: Nicolò, venuto al mondo nel 1998, e Giacomo, nato due anni più tardi.

Ad un certo punto però le cose si complicano e per questo motivo Stefano Bettarini e Simona Ventura decidono di separarsi. Ciò nonostante oggi i due hanno ancora un bellissimo rapporto, e c’è un grande affetto reciproco.

Dopo la fine del matrimonio al calciatore vengono attributi diversi flirt, fino a quando non incontra la sua attuale fidanzata. Ma scopriamo di più in merito.

Flirt e la nuova fidanzata

Dopo il divorzio Stefano Bettarini conosce a Ballando con le Stelle Samantha Togni, con la quale inizia una relazione. La loro storia dura all’incirca un anno.

Nel 2014 Stefano ha una nuova fidanzata, Ilenia Iacono, con la quale le cose sono più serie del previsto. I due erano infatti prossimi alle nozze, tuttavia prima del matrimonio la coppia si separa improvvisamente.

Nel corso degli anni, come se non bastasse, a Stefano Bettarini vengono attributi diversi flirt, alcuni dei quali mai confermati. Dopo aver partecipato nel 2017 a L’Isola dei Famosi, il calciatore frequenta Dayane Mello, con la quale ha una breve storia.

Poco dopo Stefano presenta la sua nuova fidanzata, Nicoletta Larini, di ben 22 anni più giovane. I due attualmente sono ancora insieme, e più volte Bettarini ha etichettato la sua compagna come la “donna della sua vita”. Come se non bastasse la coppia sogna anche di avere un figlio insieme. Ma dove vive oggi Stefano? Il calciatore e la Larini convivono a Viareggio e tutto pare procedere al meglio per la coppia.

Intanto a poche ore dal suo ingresso al GF Vip (previsto per il 6 novembre 2020), è emerso il gossip che vedrebbe Bettarini e la sua fidanzata in crisi, a causa proprio di Giulia Salemi, che insieme a lui varcherà la Porta Rossa. Nicoletta, però, ha smentito il pettegolezzo.

Dove seguire Stefano Bettarini: social e Instagram

In molti si stanno chiedendo dove poter seguire Stefano Bettarini sui social, e in particolare su Instagram.

Naturalmente il calciatore ha un profilo attivo, che vanta oltre 393 mila followers.

Proprio su Instagram Stefano Bettarini ama condividere con i suoi fan tutti i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità, tenendo i fan costantemente aggiornati.

Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla lunga carriera di Bettarini.

Carriera

La carriera di Stefano Bettarini inizia ufficialmente nei primi anni ’90. Fin da bambino però, in particolare grazie a suo padre, capisce di amare il calcio, e per questo insegue il suo sogno, fino a quando non diventa un vero e proprio lavoro. Esordisce così nell’Under 19 dell’Inter. Nel 1991 è in Serie C1 con il Baracca Lugo e in Serie B nel 1992-1993 con la Lucchese, nella quale disputa complessivamente 3 stagioni inframezzate da un anno alla Salernitana. Nel 1996-1997 passa al Cagliari in Serie A.

La carriera di Bettarini prosegue quando nel 1997 si trasferisce alla Fiorentina, prima di passare al Bologna, al Venezia e, nel 2002, alla Sampdoria. A gennaio 2005 passa invece al Parma, dove gioca solo 8 volte in campionato. Dopo l’esperienza parmigiana, si ritira ufficialmente dal mondo del calcio.

Sempre nel 2005 Stefano Bettarini debutta così nel mondo dello spettacolo, quando diventa inviato della seconda edizione de La Talpa. La sua carriera televisiva però non finisce qui. Nel 2009 infatti partecipa a Ballando con le Stelle, dove arriva fino alla finalissima. Nel 2013 è invece tra i concorrenti del reality Jump! Stasera mi tuffo.

A seguire, nel 2017, diventa inviato de L’Isola dei Famosi, mentre due anni più tardi diventa concorrente dello stesso reality Mediaset. Ma non è tutto. Stefano ha infatti partecipato anche a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip. Scopriamo di più su entrambe le esperienze.

Temptation Island Vip

A settembre 2018 Stefano Bettarini torna in tv, quando partecipa con la sua fidanzata Nicoletta Larini alla prima edizione di Temptation Island Vip, condotta dalla sua ex moglie Simona Ventura.

Durante la durata del reality tra i due emergono diversi problemi di coppia, e il loro percorso appassiona il pubblico. Una volta giunti al falò di confronto finale però Stefano e Nicoletta hanno modo di chiarire le incomprensioni, e decidono così di uscire insieme dal programma.

Ad oggi Stefani Bettarini e Nicoletta Larini sono ancora insieme e tutto sembrerebbe procedere al meglio per la coppia.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Stefano al Grande Fratello Vip.

Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip

Nel 2016 Stefano Bettarini partecipa alla prima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Il calciatore conquista così ancora una volta il cuore del pubblico, classificandosi al quarto posto, venendo eliminato con il 63% dei voti.

Ad ottobre 2020 però arriva Bettarini una nuova ed incredibile opportunità. Alfonso Signorini, attuale conduttore del reality, gli propone infatti di diventare concorrente del Grande Fratello Vip 5. Il 26 ottobre 2020 così Stefano varca nuovamente la porta rossa, entrando a far parte ufficialmente del cast.

Prima di entrare in casa però Stefano Bettarini ha rilasciato un’intervista a Chi, durante la quale ha lanciato una frecciatina a Dayane Mello, sua ex fidanzata e attuale concorrente del programma. Queste le sue dichiarazioni:

“Fa parlare più Franceska Pepe fuori la casa che Dayane Mello dentro. Lei sta cercando una relazione? Ndo cojo cojo, basta far parlare di sé. Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Francesco ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo con la Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre, si è subito tirato indietro”.

Ma non solo. Stefano Bettarini ha anche lanciato una stoccata a Pierpaolo Pretelli. Non tutti infatti sanno che l’ex Velino è stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip proprio quando l’ex calciatore ha partecipato con Nicoletta Larini. Pretelli, durante il reality, ci ha provato proprio con la compagna di Bettarini, che in merito a Casa Chi afferma:

“Quel tentatore lì, ce l’ho qui. Ho ancora la vena del collo gonfia. Che sia un mezzo provolone mi pare che nella Casa sia già stato dimostrato”.

Cosa accadrà dunque quando Stefano Bettarini entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5?

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Oltre a Stefano Bettarini a partecipare al Grande Fratello Vip 5 ci sono altri 22 concorrenti.

Ecco di chi si tratta:

Il percorso di Stefano Bettarini al GF Vip 5

Il 26 ottobre 2020 inizia ufficialmente il percorso di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 5. Il ritorno del calciatore è attesissimo e in molti si chiedono cosa accadrà quando arriverà in casa.

Che Stefano si scontri subito con Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello? Non resta che attendere per scoprirlo.

Purtroppo il ritorno di Stefano al GF Vip è stato rimandato, forse a venerdì 30, per un sospetto caso Covid tra le new entry. L’ex calciatore (così come Selvaggia Roma e Giulia Salemi) ha smentito riguardasse lui. L’autore Gabriele Parpiglia ha fatto chiarezza.

Settimana 8

Stefano fa il suo ingresso nella Casa del GF Vip (per la seconda volta in carriera) in data 6 novembre 2020! Puntata scoppiettante per lui, che ha già avuto modo di scontrarsi con Dayane Mello, sua vecchia fiamma. I due sono riusciti a chiarirsi. Durerà questa pace?

Al suo arrivo, Bettarini e Elisabetta si sono parlati in codice. Intanto una battuta di Stefano ai danni di Zorzi ha fatto infuriare il web.

Novella 2000 © riproduzione riservata.