Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi hanno avuto un flirt? Il gossip

1 Che c’è stato tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi?

Si stata facendo strada un gossip davvero interessante che vede coinvolti una vippona ed un noto conduttore (ed ex ballerino). Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino. Cosa c’entrano questi due insieme? La risposta è semplice: pare che in passato siano stati legati sentimentalmente.

A dare la notizia è Alessandro Rosica, conosciuto sui social come Investigatore social, e l’ha riportata anche il sito Gossip e TV. Il paparazzo ed esperto di gossip ha rivelato che l’influencer (nonché schermitrice) avrebbe avuto una storia segreta proprio con l’ex ballerino di Amici (e attuale compagno di Belen Rodriguez).

Secondo quanto raccontato, i due avrebbero avuto una relazione clandestina un anno fa, prima del nuovo ritorno di fiamma tra Stefano e Belen Rodriguez. Un flirt tenuto al riparo da pettegolezzi e malelingue. Inoltre pare che a fare il primo passo sia stato proprio De Martino con una corte incessante. Alla fine la vippona avrebbe ceduto. E i due avrebbero avuto un’intesa molto passionale.

Si dice però anche che dopo poche settimane Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi avrebbero deciso di chiudere la relazione e mantenere solo un rapporto di amicizia. Amicizia che a quanto pare va ancora avanti. Tra l’altro si vocifera che lui avrebbe mandato un messaggio di auguri a lei per la nuova avventura nel GF Vip. Per concludere, i due avrebbero anche deciso di non seguirsi sui social per non destare sospetti.

Sarà vera questa storia? Magari Alfonso Signorini potrebbe indagare e chiedere delucidazioni proprio alla concorrente del reality. Intanto vi raccontiamo alcune curiosità che legano la Fiordelisi alla famiglia Rodriguez…