Dopo il successo di Affari Tuoi, in molti stanno chiedendo a gran voce di vedere Stefano De Martino a Sanremo. Adesso il conduttore rompe il silenzio e rivela di avere una clausola sul Festival nel suo contratto con la Rai.

La rivelazione di Stefano De Martino su Sanremo

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione è stato Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo, che attualmente sta andando in onda tutti i giorni con la nuova fortunata edizione di Affari Tuoi, ha infatti rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata il presentatore ha affrontato vari temi e tra le altre cose ha anche commentato la presunta competizione con Amadeus, i recenti servizi di Striscia La Notizia sul game show di Rai e ha anche detto la sua sull’imitazione al GialappaShow. Ma non è finita qui.

Come di certo in molti sapranno, da settimane in molti chiedono a gran voce l’arrivo di Stefano De Martino al Festival di Sanremo. Sono in tanti infatti a sperare di ritrovare il presentatore al timone della kermesse musicale e adesso arriva conferma che in futuro il sogno potrebbe diventare realtà. Lo stesso Stefano ha infatti rivelato che c’è una clausola su Sanremo nel suo contratto Rai. Dopo i due Festival di Carlo Conti dunque c’è la possibilità di ritrovare proprio De Martino sul palco dell’Ariston. In merito il conduttore ha affermato:

“La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta: Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c’è già. Poi vedremo”.

Tra due anni dunque potrebbe esserci proprio Stefano De Martino alla conduzione e alla direzione artistica del Festival di Sanremo. Al presentatore dunque facciamo i nostri migliori auguri, con la speranza che presto arrivi la notizia che tutti attendono.