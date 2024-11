Nel corso di una nuova intervista, Stefano De Martino ha commentato i recenti servizi di Striscia La Notizia, che ha messo in dubbio la veridicità di Affari Tuoi. Per di più il conduttore ha anche menzionato la presunta competizione con Amadeus.

Parla Stefano De Martino

È un periodo d’oro questo per Stefano De Martino. Da più di due mesi infatti il celebre presentatore è subentrato ad Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi, il game show di Rai 1. Fin dal primo momento il conduttore partenopeo ha saputo conquistare il pubblico e puntata dopo puntata ha convinto sempre più, facendo anche registrare al programma ascolti da capogiro. Non sono mancate tuttavia in queste settimane piccole bordate alla trasmissione. In particolare infatti a intervenire sono stati gli amici di Striscia La Notizia, che con alcuni servizi hanno messo in dubbio la veridicità di Affari Tuoi. Il motivo? Le ripetute vincite dei concorrenti, che nel giro di una manciata di puntate hanno portato a casa un ricco bottino, facendo insospettire il web.

Adesso però a rompere per la prima volta il silenzio sulla questione è lo stesso Stefano De Martino. Nel corso di una lunga intervista per il Corriere della Sera, il conduttore ha detto la sua sui servizi mandati in onda da Striscia La Notizia. In merito il presentatore ha affermato:

“Fa parte della natura di Striscia. Sollevare dubbi è legittimo. Il vero punto è dimostrare le cose e non credo che a loro manchino gli strumenti, se davvero ci fossero gli estremi. La competizione con il programma risale al 2003”.

Stefano De Martino ha poi anche menzionato la presunta competizione con Amadeus, affermando semplicemente: “Nessuna competizione con lui”.

Il presentatore nel mentre si sta concentrando a pieno su Affari Tuoi, che sta portando grosse soddisfazioni alla rete pubblica. Di certo dunque la scelta di puntare sul conduttore partenopeo sta dando i suoi frutti e senza dubbio anche nelle prossime settimane ci saranno grandi risultati. A Stefano e a tutta la squadra facciamo quindi un enorme in bocca al lupo.