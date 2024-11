Nei giorni scorsi un rumor lanciato da Oggi riferiva che Stefano De Martino non avrebbe preso bene la sua imitazione al GialappaShow. Ma sarà davvero in questo modo? A rivelare la verità è stato lo stesso conduttore in un’intervista concessa a Il Corriere della Sera.

Qualche giorno fa sulle pagine di Oggi si è parlato di Stefano De Martino e della parodia sul suo conto realizzata da Luigi Esposito del duo comico Gigi e Ross:

“Nei corridoi di mamma Rai si sussurra che De Martino non abbia in realtà fatto i salti di gioia per l’esibizione del collega, che lo rappresenterebbe come una sorta di “velino” un filo vanesio e irraggiungibile.“ Secondo quanto ripreso dal giornale, dunque, pare che il conduttore non abbia gradito a pieno questa mossa da parte dell’imitatore, protagonista del GialappaShow. Ma sarà davvero così?

Insomma a leggerlo risultava non poco strano, considerando la grande ironia e autoironia di Stefano De Martino. Eppure questo rumor ha fatto discutere e lasciato dei sospetti.

Oggi su Il Corriere della Sera, però, abbiamo avuto modo di sentire la vera versione di Stefano De Martino. Intervistato da Aldo Cazzullo ed Elvira Serra il conduttore ha fatto sapere se effettivamente ha preso così male questa imitazione. In realtà l’ex ballerino di Amici ha raccontato di essersi molto divertito. Queste le sue parole in merito:

«Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho», ha precisato fin da subito Stefano De Martino. Per poi proseguire ancora: «Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede. L’Auditel lo leggo al contrario: se facciamo il 25 per cento di share, diciamo che il 75 non ci ha guardato». Insomma si tratta si tratta certamente di una bellissima filosofia che spinge sia Stefano che i suoi collaboratori di Affari Tuoi a fare sempre meglio e alzare l’asticella.