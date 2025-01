In collegamento con La volta buona per presentare la puntata speciale di Affari tuoi Stefano De Martino ha mostrato il volto del “Dottore”

Stefano De Martino è stato ospite in collegamento con La volta buona per presentare lo Speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia e ha presentato in diretta il “dottore”

La sorpresa di Stefano De Martino

Il successo di Affari tuoi ormai non conosce fine. Stefano De Martino ha ereditato una difficile sfida dopo l’abbandono di Amadeus, che aveva riportato in auge un format ormai chiuso da diversi anni. Sono passati poco più di quattro mesi dalla prima puntata e l’ex ballerino di Amici può dire certamente di aver vinto la sua personale sfida.

Gli ascolti del programma costantemente lambiscono costantemente la media dei 6 milioni di telespettatori. Un risultato sorprendente che permette a Stefano di guadagnare anche lo speciale in prime time del 6 gennaio legato alla Lotteria Italia.

Per presentare la serata evento De Martino è stato oggi ospite di La volta buona, appuntamento del daytime di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Nel corso del collegamento il conduttore ha anche mostrato il volto del “Dottore” di Affari tuoi, che si nasconde ogni sera dietro la cornetta con offerte per i ‘pacchisti’ in gioco.

Non il Dottore in diretta su Rai1 ✈️ #AffariTuoi pic.twitter.com/ULk2zW3j6y — trashtvstellare (@tvstellare) January 6, 2025

“Vi faccio vedere il volto del Dottore“, ha annunciato Stefano De Martino stupendo i presenti. Non è la prima volta che questa figura enigmatica appare. Il suo nome è infatti Pasquale Romano ed è uno storico autore televisivo.

Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, gli ospiti

Tanti gli ospiti che stasera giocheranno con Stefano nella puntata speciale di Affari tuoi. Il conduttore ritroverà Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, con cui da fine gennaio tornerà anche nella nuova stagione di Stasera tutto è possibile su Rai Due.

Animeranno la serata anche Gianni Morandi e Mara Maionchi. Diversi gli attori che faranno capolino tra i pacchi di Affari tuoi: da Lino Guanciale a Cristiano Caccamo, da Giusy Buscemi a Pilar Fogliati fino a Ilenia Pastorelli e Rocco Papaleo.

Non mancheranno poi dall’ultima edizione di Ballando con le stelle le finaliste Bianca Guaccero e Federica Nargi.