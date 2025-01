Ilaria Galassi potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello già mercoledì sera. A rivelare la sua presunta decisione è un commento di Zeudi Di Palma.

Grande Fratello, Ilaria Galassi abbandona?

La prossima puntata del Grande Fratello potrebbe regalarci un nuovo colpo di scena. Secondo quanto emerso infatti Ilaria Galassi, che dalla scorsa puntata gareggia come unico concorrente, potrebbe abbandonare molto presto il reality. A spoilerare la sua decisione sarebbe stata ingenuamente Zeudi Di Palma.

Mentre cammina da sola verso la stanza da letto l’ex Miss Italia si lascia andare a un commento che, per i telespettatori, è abbastanza inequivocabile. “Che pa**e che Ilaria se ne va, che pa**e“, sussurra Di Palma. A nulla è valso il tentativo della regia di abbassare l’audio del microfono della concorrente: il video in questione ha già fatto il giro del web.

Secondo molti la scelta di Galassi sarebbe dovuta a un duro scontro avvenuto nella notte successiva all’ultima puntata del prime time. Protagoniste della lite sarebbero state proprio Ilaria e Helena Prestes. “Oddio no le sta mettendo le mani addosso raga!“, dichiara Chiara prima di raggiungere la camera da letto dove sarebbe avvenuto il fattaccio.

Gli abbandoni de Le Non è la Rai

Quello di Ilaria Galassi sarebbe il terzo ritiro in casa “Non è la Rai“. La scorsa puntata infatti Pamela Petrarolo ha lasciato a sorpresa la casa per un non precisato problema personale. “Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità“, sono state le sue parole.

Qualche settimana prima la stessa decisione era stata presa anche da Eleonora Cecere. Dopo aver ricevuto in diretta la sorpresa di suo marito infatti la soubrette ha deciso di lasciare il gioco per poter ritornare dalle sue figlie.