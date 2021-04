1 Ecco com’era Stefano De Martino

Era settembre 2009 quando per la prima volta il pubblico faceva la conoscenza di Stefano De Martino. Il ballerino come sappiamo entrò a far parte della classe della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, e fin da subito conquistò non solo il cuore degli insegnanti, ma anche quello dei fan della trasmissione e del web. A poco a poco, col trascorrere del tempo, Stefano è diventato uno dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo italiano, e come è noto è stato spesso protagonista del gossip e della cronaca rosa per via della sua vita sentimentale.

Solo qualche mese fa De Martino ha ufficializzato la separazione da Belen Rodriguez, che nel mentre ha voltato pagina e ad oggi è incinta di una bambina, e attualmente pare sia single. In queste settimane però Stefano è tornato ad Amici, dove sta ricoprendo il ruolo di giudice durante la fase Serale della 20esima edizione, al fianco di Stash e di Emanuele Filiberto.

Noi di Novella2000.it abbiamo così deciso di ricordare com’era Stefano De Martino durante la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi e com’è invece oggi, dopo ben 12 anni. Ecco le foto prima e dopo del conduttore:

Nonostante siano passati tanti anni, Stefano è ancora oggi uno dei volti più amati del piccolo schermo, e sono ancora in molti a seguire con affetto l’ex concorrente di Amici.