Stefano Del Bravo e le Visioni di un Crononàuta

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 14 Giugno 2023

A un soffio dei giardini della romana Piazza Cavour, presso la galleria AM Arte Gallery di Alessandra Mazzoleni, Stefano Del Bravo ha esposto le proprie opere generando un via vai di esperti e curiosi, anche VIP.

L’artista contemporaneo, che da tempo lavora su soggetti che fanno parte della nostra storia e della cultura di massa realizzandone ritratti ritoccati su Polaroid, ha attirato con i suoi lavori da Enrica Bonaccorti a Nancy Brilli, da Eleonora Daniele ad Angelo Perrone. C’erano inoltre Tiziana Giardoni, nota per essere la moglie di Stefano D’Orazio, il giornalista Riccardo Bocca, la presidente di Artemisia Onlus Maria Stella Giorlandino, la cantante Alma Manera e la coppia di registi e attori Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Nel dietro le quinte, come curatrice dell’esposizione, Lorena Magliocco. Le foto che trovate qui sotto sono state invece scattate da Ludovica Leccese.

L’arte di Stefano Del Bravo

Il concept che muove il lavoro di Stefano Del Bravo è quello di un viaggio attraverso il tempo (per questo Viaggi di un Crononàuta come titolo del vernissage). Un percorso che ha contorni stravolti come quelli delle sue Polaroid, un iter che non conosce limiti e che fantastica con intensità visionaria su ciò che è stato.

Angelo Perrone e Stefano Del Bravo Stefano Del Bravo con Eleonora Daniele Enrica Bonaccorti a braccetto con l’artista Nancy Brilli osserva una delle opere di Del Bravo Tiziana Giardoni tiene in mano un’opera dell’artista

Ad animare gli interessi di Del Bravo è soprattutto il passato, un passato che è venuto meno e che l’artista si augura che chi poserà gli occhi sulle sue opere ricerchi nei personaggi e nei messaggi lanciati dai mass media. L’obiettivo resta di raggiungere una nuova visione delle cose, suggestionata da ciò che è stato e che solo quella mescolanza di emozioni provocata dai lavori di Del Bravo può suscitare.

Usciti dalla mostra in tanti non hanno potuto che augurarsi che l’evento, benché unico, possa ripetersi al più presto.