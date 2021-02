1 Il messaggio di Stefano Sala

Sono passati diversi anni da quando Stefano Sala ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Come ricorderemo, quell’anno tra i concorrenti del reality c’era anche Giulia Salemi, e i due fecero un bellissimo percorso, diventando molto amici. Anche oggi, nonostante sia passato molto tempo da allora, l’influencer e il modello sembrerebbero essere in ottimi rapporti, per questo quando i fan della Salemi hanno chiesto aiuto a Sala, quest’ultimo si è sentito di intervenire. Attualmente infatti Giulia è in nomination insieme a Stefania Orlando e nel corso della prossima puntata una delle due lascerà ufficialmente la casa, ad un passo dalla finale.

I fan di Giulia Salemi hanno così chiesto a Stefano Sala di sostenere pubblicamente l’influencer, invitando i suoi fan a votare per lei. Tuttavia il modello, per non schierarsi, essendoci in casa anche Dayane Mello, sua ex fidanzata, ha deciso di non intervenire sulla questione. Ciò nonostante Stefano ha scritto un bellissimo messaggio per Giulia, prendendo le sue parti. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Premetto che non seguo molto il GF, ma mi stanno arrivando un sacco di messaggi per sostenere Giulia. Non voglio schierarmi e non voglio prendere una posizione in merito al suo percorso, perché ripeto, non ho seguito molto. Giulia ha tutto il mio sostegno e amore nella vita reale, come altri miei cari amici che conto sulle dita. Ma conoscendo la “nutria”, mi sento di dire forza Giulia! Non mollare e regalaci quel colpo di scena finale che farà emozionare tantissimi telespettatori”.

Pare dunque che ci sia una profonda amicizia tra Stefano Sala e Giulia Salemi. Ma cosa accadrà domani sera? L’influencer riuscirà a salvarsi? Non resta che attendere per scoprirlo.