1 La frecciatina di Stefano Sirena

Durante l’ultima edizione di Temptation Island il pubblico si è appassionato al percorso di Stefano Sirena e Manuela Carriero, fidanzati da ben 4 anni e mezzo. All’interno del reality tuttavia sono emersi numerosi problemi di coppia, e entrambi si sono legati ai single Federica e Luciano Punzo. In particolare tra quest’ultimo e Manuela a poche ore dalla fine del programma è scoppiata la passione, e nel corso del falò di confronto Sirena e la Carriero hanno deciso di prendere strade diverse e di mettere un punto alla loro turbolenta relazione. Sia Stefano che Manuela così hanno lasciato Temptation in compagnia dei rispettivi tentatori iniziando delle nuove storie. Proprio la Carriero e Luciano Punzo infatti si sono mostrati insieme sui social felici e innamorati, e sembrerebbe che tutto stia procedendo a meraviglia tra i due.

Anche tra Stefano Sirena e l’ex tentatrice Federica la conoscenza prosegue a gonfie vele, tuttavia qualche ora fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Inaspettatamente infatti l’ex concorrente di Temptation Island ha lanciato una frecciatina alla sua ex fidanzata Manuela. Con un post sui social, Stefano ha svelato un retroscena inedito, affermando come, secondo le sue parole, la Carriero scriva ancora oggi alle sue ex. Ma non solo. Sirena ha accusato Manuela e Luciano di fingere di vivere una favola. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati.. Sii matura, goditi la tua felicità”.

Cosa accadrà a questo punto? Manuela Carriero deciderà di replicare alla frecciatina del suo ex fidanzato Stefano Sirena? In attesa di scoprire cosa accadrà, qualche ora fa lei sui social ha replicato alle accuse ricevute, dopo aver dato uno schiaffo al suo ex compagno durante il falò di confronto. Rivediamo le sue parole.