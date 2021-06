Chi è Luciano Punzo? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Scopriamo insieme tutte le curiosità e news che riguardano Luciano Punzo, tra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island 2021: partiamo dall’età e biografia, all’altezza. Per passare poi alla vita privata ed ex fidanzata, alla partecipazione a Pechino Express e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Luciano Punzo

Nome e Cognome: Luciano Punzo

Data di nascita: 1994

Luogo di nascita: San Giorgio a Cremano (Napoli)

Età: 26 anni

Segno zodiacale: Informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 88 centimetri

Peso: Informazione non disponibile

Professione: modello

Fidanzata: attualmente Luciano è single

Figli: Luciano ha una figlia di nome Eva

Tatuaggi: Luciano ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @lucianopunzo

Luciano Punzo età, altezza e biografia

Ecco alcune delle informazioni sulla biografia del tentatore di Temptation Island.

Modello di professione, Luciano Punzo è un classe 1994. Il ragazzo è nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove vive ancora attualmente.

La sua età è di 26 anni, e della sua vita privata sappiamo che è molto legato a sua madre. E a proposito di questo scopriamo insieme tutte le altre news.

Vita privata: fidanzata e figlia

Grazie a delle informazioni condivise sui suoi social, sappiamo che Luciano in passato ha avuto una fidanzata. Lei è Valeria Iacomino, ballerina del Teatro San Carlo di Napoli.

Luciano e la sua ex fidanzata hanno anche una figlia, Eva, di tre anni e mezzo. Si pensava che tra i due, che si sono sempre mostrati innamoratissimi e affiatati sui social, si potesse pensare addirittura alle nozze e allargare la famiglia.

Purtroppo questo non è mai successo perché Luciano Punzo è tornato single.

La carriera

Luciano Punzo vanta una carriera da modello, nonostante da qualche tempo si stai affacciando al mondo dello spettacolo.

Il bel partenopeo è stato spesso protagonista di alcuni shooting con personaggi del calibro di Taylor Mega e Antonella Fiordelisi. Tuttavia, da diverso tempo Luciano è il volto principale della campagna pubblicitaria del marchio di Fabrizio Corona.

Nel 2017, Luciano partecipa anche al concorso Mister Italia, classificandosi al primo posto. Solo a fine 2019 per il modello arriva la prima vera opportunità televisiva, quando viene scelto per entrare a far parte del cast della nuova edizione di Pechino Express.

A seguire nel 2021 è stato selezionato come uno dei tentatori di Temptation Island.

Luciano Punzo a Pechino Express 2020

Nel corso del 2019, Luciano Punzo diventa ufficialmente uno dei concorrenti di Pechino Express 2020.

La nuova edizione dell’adventure ha debuttato su Rai 2 martedì 11 febbraio 2020 e ha visto tra il protagonisti proprio Luciano.

Il modello, per la prima volta si è messo alla prova con questa nuova avventura e ha gareggiato al fianco di Gennaro Lillio, nella coppia de I Guaglioni.

A causa di un infortunio, però, Luciano ha lasciato anzitempo la trasmissione televisiva.

Temptation Island 2021

Nel 2021 Luciano Punzo è stato selezionato tra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island. Ritornato single il modello ha così deciso di cogliere questa occasione.

Insieme a lui ci sono altri volti noti, dai tiktoker Luca Vetrone (anche ex corteggiatore di Angela Nasti) e Manuel Di Bernardo all’ex corteggiatore di Giovanna Abate, Davide Basolo.

Tra i tanti troviamo anche Salvatore Pisano. Quest’ultimo l’abbiamo durante la prima edizione di 5 Ragazzi per me, trasmissione di Sky.

Di seguito ecco tutte le coppie di Temptation Island.

Le coppie di Temptation Island 2021

Sono in totale sei le coppie della nuova edizione di Temptation Island 2021. Ecco l’elenco completo di tutti i protagonisti:

Claudia Venturini e Stefano Socionovo

Valentina Nulli Agusti e Tommaso Eletti

Manuela Carriero e Stefano Sirena

E ancora tra gli altri:

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera

Natascia Zagato e Alessio Tanoni

Floriana e Federico Rasa

Luciano Punzo riuscirà a conquistare il cuore di una delle fidanzate? Staremo a vedere.

Dove seguire Luciano Punzo: Instagram e social

Tutti coloro che volessero seguire Luciano Punzo sui social, possono seguire con tranquillità il modello attraverso il suo profilo ufficiale Instagram.

L’ex concorrente della nuova di Pechino Express condivide col suo pubblico istanti della sua vita privata. Spesso ha postato foto insieme alla sua ormai ex fidanzata e sua figlia.

Per non parlare di immagini tratte da vari shooting fotografici o dove mette in risalto il suo fisico scolpito.

Queste sono alcune delle informazioni che abbiamo su Luciano, nel 2021 tra i tentatori di Temptation Island.

