1 Strani rumori a L’Isola dei Famosi

Il 15 marzo 2021, ieri sera, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del reality condotto, per la prima volta, da Ilary Blasi. Tanti i momenti divertenti, dalla presentatrice romana che cerca di parlare inglese con Paul Gascoigne senza riuscirci ai tanti doppi sensi che si sono venuti a creare per tutta la serata. Verso la fine de L’Isola dei Famosi, però, alcuni telespettatori hanno sentito dei rumori strani. Scopriamo cos’è successo.

Prima di dare la buonanotte al pubblico a casa e in studio, Ilary ha dato la parola a Massimiliano Rosolino, l’inviato di quest’anno. Lui ha iniziato a parlare del daily che si potrà vedere su Canale 5, specificando anche l’orario: “Da lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:30, su Italia 1 alle 18 e su Mediaset Extra…“. Come possiamo sentire anche noi nel video qui sotto, neanche a metà frase c’è stato un rumore alquanto sospetto.

In molti, sul web, hanno pensato che si trattasse di qualcuno che ha fatto una puzzetta mentre Massimiliano stava parlando. La verità, però, molto semplicemente è un’altra. Quegli rumori strani che tanti fan de L’Isola dei Famosi hanno scambiato per emanazioni corporee non è altro che Ilary Blasi che fa un verso di assenso. Questo piccolo evento ha divertito tantissime persone su Twitter, in particolar modo, e tutti ne hanno riso.

Adesso non ci resta che attendere la seconda puntata del reality, in onda giovedì 18 marzo, e scoprire quali saranno le prossime scene divertenti che potremo gustarci. Non mancheranno, ovviamente, le prove di abilità e l’annuncio del primo eliminato. Continuate a seguirci per altre news.