Una brutta esperienza per Edoardo Donnamaria che, sotto la radio in cui lavora, è stato avvicinato e aggredito da una donna che probabilmente non ha mai accettato la fine della relazione con Antonella Fiordelisi. Lo speaker radiofonico ha racconto nel dettaglio cosa è successo.

Aggressione per Edoardo Donnamaria da parte di una finta fan

Sul suo canale Twitch Edoardo Donnamaria ha raccontato un evento davvero spiacevole che gli è capitato e che gli ha messo anche paura. In pratica una donna lo ha aggredito fuori dagli studi radio in cui lavora (Radio Zeta). La signora in questione ha criticato la sua ultima canzone (in cui parla della fine della relazione con Antonella Fiordelisi) e gli ha anche detto che lui non ama davvero la sua nuova fidanzata, Martina Di Pietro.

“Non ve l’ho mai detto ma sono stato aggredito sotto la radio da una persona evidentemente non proprio in sé. Ieri mi ha anche scritto su Instagram mandandomi foto di ex. Io l’ho ringraziata di essere venuta allo scoperto perché non sapevo come rintracciarla, ho fatto lo screen del profilo e l’ho bloccata. È stata un’esperienza non molto carina, sono tornato a casa che tremavo dall’ansia”.

Inizia così il racconto di Edoardo Donnamaria che poi è sceso un po’ più nel dettaglio riguardo cosa è accaduto fuori dagli studi della radio: “Questa persona, con la scusa di avermi portato un regalo sotto la radio, ha cominciato a dire che io non dovevo far uscire l’ultima canzone, che lei ha parlato con varie persone, che quella ha pianto, che l’altra era disperata. Ha detto anche che io non sono innamorato della mia ragazza attuale”.

Edoardo ha anche spiegato che a quel punto l’ha invita a smettere di avere un atteggiamento del genere. Se voleva andare a trovarlo per foto e scambiare due chiacchiere andava bene. Ma se doveva andare lì ad aggredirlo e criticarlo, poteva evitare. A quel punto la signora avrebbe iniziato a dire che lui l’aveva aggredita.

“Fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere”, ha concluso Donnamaria. “Abbiamo tutto il materiale. Non penso che servirà, ma invito questa persona che sicuramente mi segue a sparire per sempre dalla mia vita, perché non è neanche la prima volta che l’ha fatto ed è una cosa molto grave”.

Sul web si pensa che la persona in questione si una fan della coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Questo perché ha criticato la canzone e ha mandato foto di ex. Ovviamente ci teniamo a precisare che la Fiordelisi non c’entra niente con questa storia e la signora non si può considerare nemmeno una vera fan sua visto il comportamento che ha avuto.